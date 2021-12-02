"Заставил плакать": Газманова засняли на полу со связанными руками

Олег Газманов рассказал о важном.

В честь дня домашних животных артист выложил трогательный пост, в котором рассказал о своей любви к четвероногим друзьям. В видео Олег показал кадры с питомцами, некоторых из которых уже нет. Первой в ролике появляется шпиц по кличке Энжи. Газманов лежит на полу с завязанными за спиной руками и пытается подняться, пока собачка сидит на его спине. Олег Михайлович также показал своих немецких овчарок, которые были с ним еще с молодости.

Поклонники пришли в восторг от трогательного видео и стали рассказывать о своих питомцах. "Ты заставил меня плакать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У меня можно сказать зоопарк", "У меня 5 шпицев", "Очень люблю всех, но с 25 лет откуда то аллергия появилась на шерсть, сейчас только на чужих смотрю", "У нас была собачка, она прожила с нами 9 лет, после операции прожила только 3 дня", "Не перестаю восхищаться Вами! Любовь к жизни, к родным, к животным, к друзьям, безгранична!", "Да, животные они супер, жаль", "Так замечательно что Вы любите природу, и животных", – растрогались комментаторы.

Ранее Олег Газманов рассказал, как бросил все ради музыки. Артист учится в морском училище, занимался спортом и наукой. В итоге Олег понял, что его больше всего привлекает сцена, родители были шокированы, но потом поддержали исполнителя.