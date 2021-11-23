"Боже, когда все это закончится?": Газманов прилюдно сложил руки в молитве

Певец вспомнил, что давно не устраивал среди подписчиков конкурс на лучшую подпись к фото. "Давайте исправляться", – призвал фолловеров сын Олега Газманова.
Исполнитель пообещал автору самого остроумного комментария "пролайкать профиль". На снимке, опубликованном в "Инстаграм", Родион Газманов стоит, молитвенно сложа руки и смиренно улыбается.
Пользователи Сети предложили массу вариантов. "Ребята! Давайте жить дружно", "Ладушки, ладушки", "Знаю жесты и асаны – я индиец, я – Газманов", "Боже, когда все это закончится? Я хочу домой к Шелдону", – написали россияне под постом музыканта. Какой из них выбрал певец, пока неизвестно.
Напомним, ранее Родион Газманов высказался о своих отношениях с Лизой Арзамасовой. Артистам нередко приписывали роман, но после замужества Лизы слухи не прекратились. Певец отреагировал на домыслы, заявив, что это лишь сплетни, и между ними лишь дружеские отношения.
Недавно исполнитель высказался об изменах. Он считает, что это смерть отношений, и страдают обе стороны. По мнению артиста, после измены отношения могу сохраниться еще год, если никто не узнал о предательстве. Также 40-летний Родион Газманов уверен, что мужчины не могут и не должны оправдывать измены природой.