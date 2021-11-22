"Настоящий жеребец!": поступок Газманова изумил родителей и друзей

Олег Газманов окончил Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности "холодильные и компрессорные машины и установки". С третьего курса занимался наукой, ходил на судах в море. О том, почему вдруг стал заниматься музыкой, он рассказал за кулисами концерта по случаю дня рождения телеканала "МУЗ-ТВ".

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