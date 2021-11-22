"Настоящий жеребец!": поступок Газманова изумил родителей и друзей

"Я бросил спорт, бросил научную работ (певец писал диссертацию, но когда научная работа была завершена, решил, что реализовать свой потенциал как ученого в период застоя невозможно – Прим. ред.) и понял, что музыка мне очень нравится, – улыбается Газманов. – Этот шаг изумил всех моих друзей и родителей".
"В итоге на сцене я уже несколько десятилетий, – продолжает певец. – Причем не влияет на выступление ни мое здоровье, ни настроение, потому что когда выхожу на сцену, то превращаюсь совершенно в другого человека. Я ведь в жизни очень нормальный и спокойный, а на сцене я в полном безумии – эдакий настоящий жеребец, который вспахивает копытами сцену и раздувает ноздри".
При этом певец признается, что ему знакомы и усталость, и желание все бросить, и стремление иногда быть неузнанным. "Когда я надену маску и кастрюлю на голову, никто не подумает, что этот дурак и есть Газманов" – улыбается 70-летний исполнитель. – Могу спуститься и в метро, но зачем?!"