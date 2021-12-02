"С ветерком в голове": Алибасова засняли ловящим голубей в центре города

Артист не стесняется показаться странным или смешным, он делает то, что приходит ему в голову. Алибасов выложил видео, на котором его окружила стая голубей, которых он прикормил. "Моя голова годится только для голубиного гнезда. Или нет?", – многозначительно поинтересовался у подписчиков Бари.
Поклонники тут же бросились комментировать забавное видео, отмечая, что голова Бари Каримовича способна на многое. "Люблю Бари Каримыча, веселый человек! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Помню одно Ваше интервью. Сами говорили, что с ветерком в голове. Заметьте, все гении они ведь это... Того чуток", "У Вас светлая голова не наговаривайте", "Ваша голова исключительно для гениальных мыслей", "Конечно нет вы талантливый!", "Хорошая голова всегда немножко дурная", - успокоили артиста фанаты.
Ранее Бари Алибасова засняли в компании поющих подростков. Такой союз тут же натолкнул пользователей Сети на мысли о новом составе группы "На-на". Артисту тут же посоветовали создать новый квартет, который будет ждать оглушительный успех. Алибасов рассказал, что талантливая молодежь устроила рэп-батл прямо под его окнами, а он не смог пройти мимо.