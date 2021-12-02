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Шоу-бизнес
"С ветерком в голове": Алибасова засняли ловящим голубей в центре города

"С ветерком в голове": Алибасова засняли ловящим голубей в центре города

Бари Алибасов показал, как проводит время.
прочитано 146 раз

Артист не стесняется показаться странным или смешным, он делает то, что приходит ему в голову. Алибасов выложил видео, на котором его окружила стая голубей, которых он прикормил. "Моя голова годится только для голубиного гнезда. Или нет?", – многозначительно поинтересовался у подписчиков Бари.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Поклонники тут же бросились комментировать забавное видео, отмечая, что голова Бари Каримовича способна на многое. "Люблю Бари Каримыча, веселый человек! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Помню одно Ваше интервью. Сами говорили, что с ветерком в голове. Заметьте, все гении они ведь это... Того чуток", "У Вас светлая голова не наговаривайте", "Ваша голова исключительно для гениальных мыслей", "Конечно нет вы талантливый!", "Хорошая голова всегда немножко дурная", - успокоили артиста фанаты.

Ранее Бари Алибасова засняли в компании поющих подростков. Такой союз тут же натолкнул пользователей Сети на мысли о новом составе группы "На-на". Артисту тут же посоветовали создать новый квартет, который будет ждать оглушительный успех. Алибасов рассказал, что талантливая молодежь устроила рэп-батл прямо под его окнами, а он не смог пройти мимо.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
2 декабря 2021, 10:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Золотые унитазы Бари Алибасова

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