"С нервным тиком и заикающаяся": лысая Судзиловская вызвала оторопь

47-летняя Олеся Судзиловская обычно прекрасно выглядит. Актриса следит за своей фигурой и лицом. Однако последние ее фото напугали россиян.

Артистка подвергла себя необычному эксперименту, сыграв роль Царевну-Лебедь в проекте "Сказки Пушкина. Для взрослых". Для этого ей пришлось кардинально измениться. Олесе Судзиловской сделали искусственную лысину и наложили необычный грим.

Знаменитость поделилась кадрами в таком виде в своем микроблоге. Подписчики оказались не готовы к такому резкому преображению звезды. Большинство сошлись во мнении, что лысая Олеся Судзиловская выглядит жутко.

Самой же актрисе понравился эксперимент. Она призналась, что участие в проекте открыло в ней новые грани. "Лысая, вся в перьях, торчащих из пуховика, с нервным тиком и заикающаяся", – описала артистка себя в образе.

Примечательно, что ранее Олеся Судзиловская уже представала с лысиной и без макияжа. В своем инстаграм-аккаунте звезда показывала кадры проб грима художника для роли Царевны-Лебедь. Тогда в комментариях к посту артистки отметился музыкант Александр Буйнов. Певцу пришелся по душе вид знаменитости. Исполнитель отметил, что в его вкусе натуральная женская красота.