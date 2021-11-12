"Все как я люблю": лысая Судзиловская довела Буйнова до экстаза

Звезда сериалов "Домашний арест" и "Личные обстоятельства" Олеся Судзиловская предстала в необычном образе. По словам 47-летней актрисы, она готовится к новой роли. В картине "Сказки Пушкина. Для взрослых" знаменитости досталась необычная героиня – Царевна-Лебедь. Режиссером ленты выступит Наталья Кудряшова.
В личном микроблоге Олеся Судзиловская показала кадры проб грима художника. На видео актриса запечатлена без волос. Как оказалось, звезда экрана спрятала свои роскошные локоны под специальной силиконовой накладкой, имитирующей лысину.
Подписчики Судзиловкой оторопели от шока. Такой Олесю они еще не видели.
В комментариях к посту актрисы отметился известный певец Александр Буйнов. Вокалист от вида лысины артистки пришел в экстаз. По словам исполнителя, в его вкусе натуральная женская красота, неиспорченная макияжем.
"Ну вот, все, как я люблю – умытая девушка с другой Планеты🌹♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написал комплимент Александр Буйнов.
Олеся не оставила комментарий вокалиста без ответа." 😄😄😄Саня, тебе еще нужно, чтобы смешно было.😉😄Говорят, весело получилось, смонтировали уже!" – написала музыканту Судзиловская.
Хвалили Олесю Судзиловскую и обычные пользователи Сети. По их мнению, актриса должна благодарить Бога за потрясающую внешность, ведь ей идет абсолютно все.
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