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Шоу-бизнес
Судзиловскую вывели на чистую воду: Жена, любовница, содержанка

Судзиловскую вывели на чистую воду: Жена, любовница, содержанка

Олесе Судзиловской в этом году исполнилось 47 лет. Знаменитость прекрасно выглядит, а потому мимо не смог пройти даже сам Александр Васильев.
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Эксперт моды считает, что в мире, где вся молодежь носит спортивные брюки и кроссовки на любое мероприятие, такая женщина просто не может не считаться королевой гламура. Он отметил, что у дивы шикарный гардероб и отменный вкус, поэтому она и получает невероятное количество комплиментов от самых популярных мужчин. По мнению историка моды, ее можно сравнить лишь с одной отечественной красавицей – Ренатой Литвиновой.

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Александр Васильев указал, что у Литвиновой отношения с модой более тесные, но у Олеси Судзиловской имеется состоятельный муж, благодаря которому ей якобы не требуется тратить время на рекламу дорогой косметики. Особенно впечатлили эксперта образы актрисы, которые раскрывают всю ее гламурную сущность: глубокие декольте, дорогие украшения и короткие наряды. "Жена, любовница, содержанка", – по его мнению, такую женщину хочет видеть рядом каждый богатый взрослый мужчина.

Специалист рассказал, что даже в простых брючных комплектах звезда выглядит самодостаточной, ухоженной и богатой. Он убежден, что диве не нужны советы, так как у нее уже есть безупречная команда, состоящая из парикмахера, визажиста и стилиста.

Александр Александрович отметил, что каждой женщине стоит брать пример с актрисы. Все дело в том, что в свои 47 она может позволить себе даже надеть мини, так как фигура не вызывает никаких вопросов. Эксперт убежден, что Олеся Судзиловская работает над собой ежедневно, а потому легко может посоперничать даже с самыми изысканными голливудскими коллегами.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 12:54 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Губы Судзиловской вызвали пересуды

комментарии

Ответить:

Гость как в горле кость
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Что значит вывели на чистую воду, Я как в первый раз ее увидел, сразу понял, что она всегда ближе к тем, у кого бабло пораспихано во все щели
8587
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а пусть васильев каждой женщине,кроме советов с кого брать пример,ещё ,в качестве приятного бонуса,подарит по богатому мужу,тогда все будут брать пример с актрисы,а то у многих,просто условия немножко не равные.
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