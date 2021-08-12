Судзиловскую вывели на чистую воду: Жена, любовница, содержанка

Олесе Судзиловской в этом году исполнилось 47 лет. Знаменитость прекрасно выглядит, а потому мимо не смог пройти даже сам Александр Васильев.

Эксперт моды считает, что в мире, где вся молодежь носит спортивные брюки и кроссовки на любое мероприятие, такая женщина просто не может не считаться королевой гламура. Он отметил, что у дивы шикарный гардероб и отменный вкус, поэтому она и получает невероятное количество комплиментов от самых популярных мужчин. По мнению историка моды, ее можно сравнить лишь с одной отечественной красавицей – Ренатой Литвиновой.

Александр Васильев указал, что у Литвиновой отношения с модой более тесные, но у Олеси Судзиловской имеется состоятельный муж, благодаря которому ей якобы не требуется тратить время на рекламу дорогой косметики. Особенно впечатлили эксперта образы актрисы, которые раскрывают всю ее гламурную сущность: глубокие декольте, дорогие украшения и короткие наряды. "Жена, любовница, содержанка", – по его мнению, такую женщину хочет видеть рядом каждый богатый взрослый мужчина.

Специалист рассказал, что даже в простых брючных комплектах звезда выглядит самодостаточной, ухоженной и богатой. Он убежден, что диве не нужны советы, так как у нее уже есть безупречная команда, состоящая из парикмахера, визажиста и стилиста.

Александр Александрович отметил, что каждой женщине стоит брать пример с актрисы. Все дело в том, что в свои 47 она может позволить себе даже надеть мини, так как фигура не вызывает никаких вопросов. Эксперт убежден, что Олеся Судзиловская работает над собой ежедневно, а потому легко может посоперничать даже с самыми изысканными голливудскими коллегами.

