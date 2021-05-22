Судзиловская изменила себя до неузнаваемости

В своих социальных сетях звезда опубликовала шокирующее видео, в котором она продемонстрировала сильно накаченные губы. На такой эксперимент Олеся Судзиловская решилась ради празднования.
Актриса устроила костюмированную вечеринку. Всех гостей он попросила одеться в костюмы героев мультфильмов.
Выбор Судзиловской пал на наряд русалочки из картины "В синем море, в белой пене". Кофта с крупными блестками, похожими на рыбью чешую, и узкая юбка дополнили образ артистки. Пухлые губы оказались лишь результатом работы гримеров, а не пластических хирургов.
На мероприятие были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В качестве музыкального подарка друзья преподнесли Судзиловской живое выступление популярного певца Jony. По словам Олеси, день рождения получился именно таким, каким она его изначально и задумывала.
Напомним, что одним из первых Олесю Судзиловскую поздравил артист Николай Басков. Певец исключительно восторженно обратился к актрисе. Басков отметил, что Олеся невероятно сексуальная, красивая и яркая дива. Певец пожелал артистке оставаться такой всегда, а также добиваться заветных желаний. В ответ на это Судзиловская тепло поблагодарила друга. Также она отметила, что на протяжении долгих лет Басков остается с ней рядом и поддерживает во всем.
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