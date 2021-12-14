"Все в трусах": Пузатая Нюша отбилась от полуголых женихов

Исполнительница хита "Небо знает" погрузилась в материнские заботы. Сейчас певица Нюша беременна сыном, но внушительный живот не мешает ей заниматься шопингом. Недавно звезда отправилась в магазин игрушек за подарком для трехлетней дочери Симбы.
Как пишет Пятый канал, у наследницы артистки целая комната кукол Барби, которым не хватает пары. Так что певица Нюша поставила себе цель — найти Кена, который станет достойным дополнением команды пластиковых красавиц.
Надежды поп-дивы развеялись, как только она изучила полки с куклами. Ни одного Кена по своему вкусу звезда не нашла. В "Инстаграм" она пожаловалась фанатам на ассортимент магазина. "Все Кены в основном в трусах", — посетовала певица Нюша.
В итоге звездная мать отбилась от полуголых женихов для Барби и с трудом выбрала парочку игрушечных мужчин, которые были прилично одеты. "Вообще мы искали принца, но принцами нынче тут и не пахнет", — объяснила поклонникам вокалистка.
Напомним, россияне уже устали ждать, когда певица Нюша родит сына. В Июле звезда объявляла, что прошло около половины срока беременности. Фотографии пузатой артистки фанатам уже надоели. "Нюшечка, такое чувство, что вы уже год беременны", — шутят пользователи Сети.