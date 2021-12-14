"Еле сдерживалась": кто контролирует личную жизнь Баскова на самом деле

Этой осенью Николай Басков отметил 45-летие. Певец до сих пор не женат и не имеет детей, хотя очень мечтает об этом. В одном из свежих интервью артист признался, что именно такое желание загадает на Новый год.
За кулисами премии "Золотой граммофон" Николаю Баскову задали вопрос на личную тему. Он вполне спокойно отреагировал на это, чего не скажешь о его помощнице. Дама метала грозные взгляды в сторону представителей СМИ и явно нервничала. Было заметно, что она хочет поскорее увести Баскова от микрофонов.
Видео интервью с премии появилось в Сети, и пользователи принялись шутить на тему того, что теперь понятно, кто держит Баскова под каблуком и контролирует каждый его шаг.
"Больше всех личный вопрос взбесил помощницу Баскова. Дама в сером на заднем фоне еле держится, чтобы не накостылять ушлым репортерам", – написали пользователи Сети в телеграм-канале "НеМалахов".
Напомним, певец Николай Басков был женат лишь однажды – с января 2001-го по май 2008 года. Вот уже 13 лет он холост. У артиста было несколько отношений, которые не дошли до ЗАГСа. В 2017 году Басков неожиданно объявил о желании жениться на Виктории Лопыревой. Однако и этот союз распался, так и не став официальным.