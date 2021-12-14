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Шоу-бизнес
"Еле сдерживалась": кто контролирует личную жизнь Баскова на самом деле

"Еле сдерживалась": кто контролирует личную жизнь Баскова на самом деле

В Сети появилось видео интервью Николая Баскова, на кадрах которого женщина пытается его увести от журналистов.
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Этой осенью Николай Басков отметил 45-летие. Певец до сих пор не женат и не имеет детей, хотя очень мечтает об этом. В одном из свежих интервью артист признался, что именно такое желание загадает на Новый год.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

За кулисами премии "Золотой граммофон" Николаю Баскову задали вопрос на личную тему. Он вполне спокойно отреагировал на это, чего не скажешь о его помощнице. Дама метала грозные взгляды в сторону представителей СМИ и явно нервничала. Было заметно, что она хочет поскорее увести Баскова от микрофонов.

Видео интервью с премии появилось в Сети, и пользователи принялись шутить на тему того, что теперь понятно, кто держит Баскова под каблуком и контролирует каждый его шаг.

"Больше всех личный вопрос взбесил помощницу Баскова. Дама в сером на заднем фоне еле держится, чтобы не накостылять ушлым репортерам", – написали пользователи Сети в телеграм-канале "НеМалахов".

Напомним, певец Николай Басков был женат лишь однажды – с января 2001-го по май 2008 года. Вот уже 13 лет он холост. У артиста было несколько отношений, которые не дошли до ЗАГСа. В 2017 году Басков неожиданно объявил о желании жениться на Виктории Лопыревой. Однако и этот союз распался, так и не став официальным.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 14:00 Источник: телеграм-канал "Немалахов" • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость923863
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Вообще-то у Баскова ЕСТЬ сын от первого брака! Прежде чем писать бред, хотя бы узнайте что-то, а не выдумывайте то, что у него нет детей.
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