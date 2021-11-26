Екатерина Андреева взорвалась из-за наглой лжи о своем возрасте

Екатерина Андреева написала открытое письмо в соцсети, чтобы внести ясность о том, сколько лет.

Ведущая Первого канала возмутилась тому, что в Сети постоянно путают ее возраст. Она отметила, что Википедия неправильно написала ее возраст.

Екатерина Андреева возмутилась тому, что данные в статье о ней продолжают оставаться без изменений и вводить в заблуждение широкую аудиторию, что подрывает авторитет Википедии. Теледива отметила, что, ориентируясь на их "фальшивую дату" ее рождения, она в этом году будет получать поздравления с "круглой" датой, которая не имеет к звезде отношения.

Екатерина Андреева заявила, что неоднократно обращалась с просьбой изменить дату ее рождения в статье, но воз и ныне там. Она предложила всем сомневающимся в ее возрасте обратиться в отдел кадров Первого канала, чтобы получить подтверждение ее правоты.

Знаменитость выразила надежду на то, что справедливость все-таки восторжествует, и Википедия внесет правки в свою статью о ней. Екатерина Андреева заявила, что родилась в 1965 году, а вовсе не в 1961-ом.

Отметим, что Екатерина Андреева прекрасно выглядит. Поклонники недоумевают: как ведущей удается оставаться на протяжение долгих лет такой молодой и красивой? Звезда рассказывала, что много времени уделяет спорту и следит за своим питанием.