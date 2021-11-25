Питт обеспокоен состояниям дочери от Джоли после слухов о смене пола: Боится влияния Голливуда

Еще недавно 15-летняя Шайло говорила о том, что хочет сменить пол. Все вокруг стали называть ее сыном пары, а сама она попросила заменить и ее имя на мужское.

Однако теперь, видимо, все изменилось. Девочка стала носить женские платья и брать у мамы украшения. Анджелина Джоли даже рассказала, что некоторые ее платья пришлось перешить ради выходов Шайло. Сейчас СМИ не перестают восхищаться тем, как хорошо стала выглядеть звездная наследница.

Юная дочь Брэда Питта все больше времени проводит с мамой, но он тоже активно участвует в ее воспитании. Появилась информация о том, что теперь у Шайло есть все шансы и пойти по ее стопам. Девочке предложили стать моделью. Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что сейчас семья думает над предложением, но артистка опасается, что такое желание дочери навязало общество. Пока они не дали ответа.

Любящий папа же просто боится, что его девочка вырастет слишком быстро. Он гордится всеми выходами Шайло в свет, но переживает, что популярность настигла ее слишком рано. "Боится влияния Голливуда", – пояснил источник. При это Анджелине Джоли он доверяет.

Сама же родительница поддерживает дочь во всем. Джоли выступает за разумное потребление, а потому она воспитывает в Шайло стремление сохранять вещи и покупать лишь все самое необходимое. Возможно, скоро в модельном мире загорится новая звезда.

