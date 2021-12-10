"Покой и депрессия": заговорили о смерти Райкина

Константин Райкин всегда отдавал себя любимому делу. Психолог Кристина Задора объяснила, что с ним творится.

Константин Райкин рассказал, что работает без выходных. Вся его жизнь всегда была занята театром. Он, действительно, обожает свою профессию и готов посвящать ей все свое время. Однако психолог уверяет, что это плохой звоночек для человека в 71 год.

"Константин Райкин сейчас находится в психологическом возрасте пожилом, в градации между 65 и 75 годами, проживает внутреннюю депрессию, которую проживает любой человек в этом возрасте. Это депрессия перед старостью, когда ты осознаешь, что твое тело уже не молодое, когда твой разум не такой активный. Самое страшное в этом возрасте – ощущение своей абсолютной ненужности, вытеснение из социальной жизни. Многим пожилым людям принять это очень тяжело, для них это – социальная смерть", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Кристина Задора.

По ее мнению, режиссер пытается обмануть старость, проявляя активность и большую работоспособность. А делает он это для того, чтобы не столкнуться с внутренней пустотой и разочарованием.

"В этот период важно замедлиться и проживать оставшееся время очень гармонично, спокойно. Популярным людям, к сожалению, невозможно отказаться от признания социумом, если ты так долго был известен. Покой – гражданская смерть. Поэтому Константин Райкин говорит: "Я не соглашаюсь с тобой, старость, я не принимаю тебя". Неуважение старости и гордыня быть признанным всегда может сыграть плохую шутку и сказаться на здоровье актера", – подытожил психолог.