Виртуальная афиша: чем заняться на карантине

Изоляция продолжается. И вся культурная активность стремительно переносится в онлайн. Читайте обзор "Дни.ру", чтобы интересно и с пользой провести ближайшее время.

Театры

Большой театр впервые в своей истории будет транслировать онлайн серию записанных ранее спектаклей из собственного "золотого фонда". 27 марта покажут балет "Лебединое озеро" (2015), 28 марта – "Спящую красавицу" (2011), 1 апреля - оперу "Царская невеста" (2018). Трансляции будут проходить на официальном YouTube-канале Большого театра и не будут иметь географических ограничений. Записи будут сохранятся на канале в течение 24 часов, чтобы спектакли могли посмотреть те, кто не застанет трансляцию в реальном времени.

На странице Малого театра в Facebook состоится трансляция спектакля "Всегда зовите Долли!" по пьесе Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!". Эта постановка очень полюбилась зрителям. Режиссер – Владимир Иванов, в главных ролях – народная артистка РФ Ирина Муравьева и народный артист РФ Валерий Афанасьев. Это яркий и смешной спектакль, наполненный музыкой и танцами. В центре сюжета – Долли, остроумная и находчивая женщина, которая найдет выход из ситуации любой сложности. Плюс к этому, уже сейчас на Youtube-канале доступны записи спектаклей "Дядя Ваня", "Горе от ума", "Филумена Мартурано" – и планируется постепенно добавлять новые.

МХАТ им. М. Горького запустил телеканал "МХАТ ГОВОРИТ!", вещание которого осуществляется круглосуточно на официальном сайте театра. Гости смогут напрямую общаться с актерами, режиссерами, драматургами, художниками, музыкантами, работниками ХПЧ, продюсерами и руководителями театра. Можно будет узнать о предстоящих премьерах и постановках текущего репертуара, о репетициях и технологии производства спектаклей, о творческих планах и тайных мечтах сотрудников и о повседневной жизни театра. Пользователей сети ждут лучшие поэтические спектакли "Сезона стихов", встречи с поэтами и драматургами, избранные читки, будут показаны вечера "Советской песни Атлантида", посвященные творчеству Бориса Мокроусова и Эдуарда Колмановского, концерты этно-электронной группы "Волга" и Таисии Краснопевцевой. Пройдут виртуальные экскурсии по зданию МХАТ им. М. Горького. Также в программе телеканала запланирована рубрика "Худрук on-line", виртуальные мастер-класс и обучающие видеопрограммы.

27 марта в Доме актера известные артисты, музыканты и певцы примут участие в специальном праздничном марафоне, посвященном Дню театра, который будет транслироваться онлайн на официальном YouTube-канале Михаила Ширвиндта. В мероприятии примут участие: Александр Ширвиндт, Леонид Ярмольник, Денис Мацуев, Юрий Стоянов, Константин Райкин, Евгений Маргулис, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Алексей Кортнев, Федор Добронравов, Молодежная студия Большого театра под руководством Дмитрия Вдовина, проект актеров театра "Ленком" "Заячий стон", Мастерская театральных ремесел Андрея Щукина, группа "Fire granny" и другие. Старт в 19:00.

Театр Вахтангова подготовил бесплатный показ спектакля "Пристань". В главных ролях - Юлия Борисова, Людмила Максакова, Владимир Этуш, Юрий Яковлев и другие. Театр в театре можно увидеть онлайн-трансляции спектаклей, в программе есть бесплатные и платные постановки. Подробности можно узнать на официальном сайте.

МХТ имени А. П. Чехова запустил спецрубрику "Наш ответ карантину", где актеры делятся со зрителями рассказами о своей повседневной жизни вне стен театра. Трансляции видео-встреч с артистами проходят на официальных страницах театра в соцсетях: Facebook, Instagram и VK. Больше информации и расписание можно найти на сайте театра.

Виртуальные Экскурсии



Мостуризм открыл онлайн-платформу StayHome.Moscow (#Москвастобой). На сайте проекта говорится: "В сложное время самое главное – делиться знаниями и эмоциями, даже когда вы сидите дома. [...] Давайте будем максимально ответственными и бережными по отношению к себе и друг другу". На портале доступны онлайн-экскурсии, лекции, виртуальные прогулки по музеям, выставкам и интересным местам столицы. Среди них: Третьяковская галерея, Пушкинский музей, "Гараж", Еврейский музей и центр толерантности, Музей русского импрессионизма, центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, Планетарий, Центр славянской письменности "Слово", Московский музей современного искусства и столичный зоопарк.

Кино

Художественный руководитель московского театра "Модерн" и режиссер Юрий Грымов бесплатно выложит в сеть все свои фильмы и часть мастер-классов. Видеоролики доступны на Youtube-канале Грымова. Режиссер выложил в сеть обращение: "Я хочу поддержать зрителей, которые вынуждены отменить походы в театры и кино, поэтому я впервые выложу все свои фильмы в бесплатный доступ. [...] Первая картина, которую Вы сможете посмотреть бесплатно на Youtube, – мой многосерийный фильм "Казус Кукоцкого", снятый по роману Людмилы Улицкой. Я представлю две версии: 12-серийную и режиссерскую (две серии), которую ранее еще никто не видел. Далее я планирую выложить и остальные свои фильмы".

Ряд российских онлайн-кинотеатров продолжают показывать бесплатно кино и сериалы. Пользователи сети могут безвозмездно, по промокоду или за символический 1 рубль посмотреть контент на таких сервисах, как "КиноПоиск HD", Premier, Okko, More.tv, Ivi , Nonfiction.film и других.

Лекции и образовательные программы



Находясь на внеплановых "каникулах", лучше всего провести время с пользой – например, инвестировать его в собственного образование. Напомним, что на платформе "Открытое образование" можно бесплатно пройти около 500 онлайн-курсов от ведущих вузов России: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ, Университет ИТМО и других. Спектр направлений – самый широкий.

Stepik — это крупная образовательная платформа с бесплатными курсами для всех желающих – от истории и философии, до биоинформатики и робототехники.

Также на время карантина предоставили пользователям бесплатный контент такие образовательные платформы, как "Нетология", GeekBrains, Bang Bang Education и другие.

Музеи и выставки

Пользователи сети могут виртуально посетить замок Версаль. Публике доступны шестнадцать тематических выставок в виде качественно оцифрованных картин. Экспонаты следуют друг за другом в хронологическом порядке, знакомя посетителя с эпохой Короля-Солнца. "Науки в Версале", "Версальская мода" или "Мария-Антуанетта: мать и королева" позволят сетевым "гостям" попасть в Версаль той эпохи. Также благодаря технологии Google Maps можно прогуляться по знаменитому версальскому парку.

Онлайн можно перенестись в Гротде Ласко. Пещера Ласко в долине реки Дордонь, обнаруженная в 1940 году, внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Она стала одним из главных объектов по изучению первобытного искусства. На сайте, посвящённом археологии и культуре, можно совершить виртуальную экскурсию и познакомиться с ее историей с помощью динамичного видеоряда.

Все желающие могут посетить музей Орсе. Когда это был парижский вокзал, построенный к проведению Всемирной Выставки 1900 года, а нынче храм прекрасного. На Google Arts & Culture проходит виртуальная выставка "От вокзала до современного музея Орсе". Также там представлены оцифрованные полотна многих великих художников, от Ван Гога до Сезанна, по различным направлениям в хронологическом порядке.

Онлайн-гостей ждет и Планета импрессионистов (http://galaxie.mdig.fr/en/). Это страничка Музея импрессионизма в Живерни, где собрана уникальная коллекция работ талантливых живописцев. Здесь можно увидеть творения семидесяти импрессионистов из разных стран. Посетители шаг за шагом отследят историю развития импрессионизма в тематических сборках "Огни Италии", "Голландия и Бельгия" или "Важнейшие фигуры". Отличный способ скоротать время в ожидании поездки в Нормандию, в Живерни!

А всех любителей моды и стиля ждет онлайн-выставка французского центра плетения кружев в Кале. На Google Arts & Culture доступны четыре тура. Например, можно познакомиться с ремесленными традициями города, посмотрев "Кружево как европейское текстильное искусство", а также изучить творчество Кристобаля Баленсиаги, "волшебника кружева". Ценителей ждут платья, выкройки и ткани из музейной коллекции и многие секреты кружевного мастерства.