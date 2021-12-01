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Шоу-бизнес
Что стало с сыном Елены Кориковой, от которого открестилась семья Екатерины Васильевой

Что стало с сыном Елены Кориковой, от которого открестилась семья Екатерины Васильевой

Елена Корикова одна вырастила сына, от которого отреклась вся родня со стороны отца
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Единственный сын звезды "Бедной Насти" Арсений появился на свет в 1993 году. Елена Корикова утверждала, что наследник стал плодом большой студенческой любви, однако никогда не называла имя его отца. Согласно слухам, которые всплыли уже давно, вторым родителем уже взрослого Арсения является священник Дмитрий Рощин – сын православной монахини и бывшей актрисы Екатерины Васильевой.

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 Елена Юрьевна Корикова

Елена Юрьевна Корикова актриса, певица

Корикова родила наследника в 21 год – тогда артистка еще училась во ВГИКе. Долгие годы никто не знал, как зовут отца единственного наследника сериальной звезды. Мальчика, ни разу не встречавшего своего второго родителя, вырастила знаменитая мать. Самый долгий из многочисленных романов Елены просуществовал 10 лет. Оператор и режиссер Максим Осадчий – единственный из спутников звезды, кто смог заменить Арсению папу.

Первые слухи о том, что отцом наследника звезды является Дмитрий Рощин, появились в 2004 году. В прессе сообщалось, что сын Васильевой, который учился во ВГИКе одновременно с Кориковой, был без ума в нее влюблен. Молодой человек не решался рассказать об отношениях суровой матери и взял себя в руки только после того, как возлюбленная забеременела. Рощин был всерьез настроен жениться на избраннице, но Васильева ему этого не позволила. Так Дмитрий оставил Елену и отрекся от наследника, которого, по его мнению, экс-возлюбленная вполне могла нагулять и на стороне.

Почему на самом деле Екатерина Васильева отреклась от невестки и внука – неизвестно. Предполагалось, что она не хотела отдавать сына провинциалке или разрушила отношения молодых из-за дурного характера. Дмитрий Рощин, как и его мать, не хочет ничего слышать о взрослом наследнике. В программе "Ты не поверишь" на НТВ священник заявил, что никакого старшего сына у него нет. Более того, служителю храма хватает наследников и без Арсения: супруга подарила ему уже восьмерых детей.

Сейчас Арсению Корикову 28 лет. Звезда сериала "Бедная Настя" рассказывала, что в детстве ее наследник грезил о карьере певца и мечтал стать актером-комиком. В 13 лет мальчик даже сыграл в сериале "Капитанские дети" вместе с мамой. Вероятно, парень отказался от подобной карьеры. Судя по снимкам в "Инстаграм" Арсений – настоящий эстет и любитель спорта. Кориков любит похвастаться не только красивыми кадрами природы, но и рельефными мышцами.

Несмотря на внешнюю привлекательность, Арсений избегает публичности. Так же поступает его известная родительница. Актриса живет в своем доме в Черногории и лишь иногда напоминает поклонникам о себе редкими фото в "Инстаграм". Ходят слухи, что артистка наконец смогла наладить личную жизнь.

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Фото: Ali Magomedov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 16:07 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Корикова стала вдовой

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