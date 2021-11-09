Дочь Распутиной проверили на детекторе лжи после слухов о сексе с братом

Несколько недель назад дочь Маши Распутиной на всю страну обвинила сводного брата по отцовской линии в том, что он ранее предлагал ей интим. По ее словам, 42-летний мужчина нанес ей травмы, которые зафиксировали в клинике.
По словам Марии Захаровой, 42-летний Роман проявляет к ней далеко не родственные чувства и пристает к ней. Он якобы совершал с ней развратные действия сексуального характера, при этом действовал против ее воли. Скандал обсуждали в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Вместо того, чтобы получить защиту, девушку поколотили в студии. Брат набросился на нее с кулаками и оттаскал за волосы.
После скандала супругу Маши Распутиной Виктору стало плохо, ему потребовалась госпитализация. Дочь Маши Распутиной поехала в полицию и написала заявление.
Спустя время семья вновь встретилась в студии передачи, чтобы расставить все точки над i. Члены семьи прошли проверку на детекторе лжи, чтобы понять, кто из оппонентов говорит правду. В итоге результат показал отсутствие между дочерью Маши Распутиной и Романом интимной связи. Как показала проверка, брат просто распускал руки.
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