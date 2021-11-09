"Похож на бывшего бойфренда": Удравший от Тодоренко муж попался на свидании с мужчиной

Телеведущая Регина Тодоренко любит внушать поклонникам, что у нее чудесная семья. Она постоянно снимает видео со своим маленьким сыном и публично нахваливает своего мужа Влада Топалова. А вот супруг звезды предпочитает освещать в личном блоге другие стороны жизни. После долгой болезни мужчина удрал от жены поближе к интересному брюнету, о чем оперативно сообщил фанатам.
Избранник Регины Тодоренко попался на камеру во время делового свидания с мужчиной. Они стояли рядом, слегка прислоняясь друг к другу. Партнером Влада Топалова оказался некий Илья Слюнков. Певец охарактеризовал его как "приятного джентельмена" и "хорошего товарища".
Что именно Влад и Илья обсудили в ходе встречи, осталось в тайне. Однако Влад Топалов явно доволен всем произошедшим и ждет более продуктивного сотрудничества. "Илья, спасибо за все. Рад видеть и двигаться вместе вперед", — обратился к партнеру муж Регины Тодоренко.
Россияне внимательно рассмотрели близкого соратника Влада Топалова и оставили к снимку разнообразные комментарии. "Он очень сильно похож на Кузнецова, бывшего бойфренда Лазарева! Я вначале подумал, что это он!" — написал один из пользователей Сети. Супруг Регины Тодоренко предпочел не отвечать на это высказывание.
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