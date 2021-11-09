Пила алкоголь и курила: Солнцев рассказал о рождении больной дочери

Эпатажный российский шоумен Гоген Солнцев несколько лет был женат на одиозной пенсионерке Екатерине Терешкович. Пара стала символом фрик-движения и без устали ходила по ток-шоу, давала СМИ скандальные информационные поводы.
Казалось бы, они стоят друг друга. Но никто не ожидал, что из-за разгульного образа жизни и распространения сплетен на телевидении от престарелой жены Гоген Солнцев с ней разведется. Спустя неделю после развода шоумен ошарашил россиян не менее странной новостью – он женится на дочери своей бывшей жены, то ей практически на своей родственнице.
Но и на этом Солнцев не остановился. Теперь он сообщил, что мечтает о дочери от своей новой жены, которую хочет назвать в честь Екатерины Терешкович. Совсем скоро молодая избранница эпатажного шоумена родит ребенка.
Солнцев боится, что его новая жена родит больного ребенка, так как на свадьбе женщина пила алкоголь и курила. Шоумен рассказал, что супруга делала это из-за того, что нервничала на фоне скандала матери с мужем.
Ранее Гоген Солнцев рассказывал, что намерен отправить на психиатрическую экспертизу свою бывшую жену Екатерину Терешкович. Шоумен уверен, что 66-летняя женщина больна.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин