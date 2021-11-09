Испугавшаяся призраков Сальма Хайек обратилась к медиуму

Сама голливудская звезда сначала не замечала чего-то необычного в своем лондонском особняке, однако родные и прислуга стали жаловаться на проделки черных сил. Домашние замечали непонятные игры со светом и внезапные звуки, исходящие от пианино. Также дочь Сальмы Хайек по имени Валентина призналась, что видела в доме настоящих призраков.
Тогда испугавшаяся актриса позвала в дом специалиста по паранормальным явлениям. Знаменитость надеялась, что медиум как-то успокоит ее близких и психологически им станет легче. Однако экстрасенс еще больше всполошил семью Хайек, так как обнаружил в доме целых два десятка призраков.
Впрочем, в одном из призраков специалист все-таки почувствовал положительную энергию. Медиум настоял на том, чтобы этот хороший дух, принадлежащий некой монахине, остался в доме. Удалось ли ему прогнать всех остальных, и как чувствуют себя сейчас домашние Хайек, неизвестно. Как сообщило издание Daily Mail, 55-летняя актриса сама рассказала обо всех этих странностях в одном из популярных шоу.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сальма Хайек пожаловалась на тяжелую болезнь. Актриса долго боролась с коронавирусом, но в больницу ложиться не хотела. Период болезни Сальма Хайек до сих пор вспоминает с содроганием.
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