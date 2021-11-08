"Гематома на голове": дочь Распутиной угодила в больницу после драки с братом

Брат и сестра недавно подрались в студии шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России 1". Мужчина, шокированный обвинениями, схватил сестру за волосы, повалил на пол и побил.
После передачи Маша поехала в больницу, где сняла побои. Дочь певицы рассказала, что у нее все ноги в синяках и гематома на голове. Также Маша прошла обследование и наняла адвоката. Защитник девушки поведал, что у наследницы звезды были выявлены скрытые подтверждения внутренних органов.
По словам представителя дочери Маши Распутиной, будет подано заявление в прокуратуру и Следственный комитет, а также предстоит экспертиза. Отметим, что недавно стало главе семьи: Виктора Захарова положили в больницу с 80% поражением легких.
На фоне семейных скандалов ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. А вот его сын Роман не считает себя причастным к недугу отца и во всем винит Машу Распутину. Мужчина заявил, что артистка нарочно ссорит семью.
Напомним, 42-летний Роман — сын Виктора Захарова от прежних отношений. Муж Маши Распутиной уверен, что отпрыск ждет не дождется его смерти, чтобы поскорее получить наследство.
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