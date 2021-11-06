Общественность в шоке от памятника на могиле Жванецкого: Лица нет

Прошел ровно год со дня кончины легендарного российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Причиной смерти, как сообщали СМИ, стало онкологическое заболевание. Народный артист похоронен на Новодевичьем кладбище.
Недавно на могиле Жванецкого был установлен памятник. Как выглядит монумент, показал сын Романа Карцева Павел Кассинский, разместив фотографию в "Инстаграм". Народ увидел темно-серую стелу, на которой Михаил Михайлович изображен со спины.
Памятник показался странным не только Кассинскому, но и звезде "Кривого зеркала", актеру Александру Морозову, а также другим поклонникам сатирика. Многие не поняли, почему автор решил изобразить Жванецкого именно так.
"Он никогда не поворачивался спиной к публике", – обратил внимание один из комментаторов. "Лица нет..." – расстроился другой. "Пройдешь и не узнаешь", – заметил Павел.
Впрочем, нашлись и те, кто посчитал памятник Жванецкому оригинальным. Один из пользователей Сети назвал эту работу сильной, достойной.
Кстати, автором памятника является скульптор Владимир Соскиев. Его работы есть в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге и других учреждениях культуры.
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