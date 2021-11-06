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Шоу-бизнес
Общественность в шоке от памятника на могиле Жванецкого: Лица нет

Общественность в шоке от памятника на могиле Жванецкого: Лица нет

Сын Романа Карцева показал, как выглядит могила Михаила Жванецкого сегодня.
прочитано 1903 раза

Прошел ровно год со дня кончины легендарного российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Причиной смерти, как сообщали СМИ, стало онкологическое заболевание. Народный артист похоронен на Новодевичьем кладбище.

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Недавно на могиле Жванецкого был установлен памятник. Как выглядит монумент, показал сын Романа Карцева Павел Кассинский, разместив фотографию в "Инстаграм". Народ увидел темно-серую стелу, на которой Михаил Михайлович изображен со спины.

Памятник показался странным не только Кассинскому, но и звезде "Кривого зеркала", актеру Александру Морозову, а также другим поклонникам сатирика. Многие не поняли, почему автор решил изобразить Жванецкого именно так.

"Он никогда не поворачивался спиной к публике", – обратил внимание один из комментаторов. "Лица нет..." – расстроился другой. "Пройдешь и не узнаешь", – заметил Павел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Кассинский (@pavelkassinskiy_reality)

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал памятник Жванецкому оригинальным. Один из пользователей Сети назвал эту работу сильной, достойной.

Кстати, автором памятника является скульптор Владимир Соскиев. Его работы есть в Государственной Третьяковской галерее в Москве, Русском музее в Санкт-Петербурге и других учреждениях культуры.

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Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 6 ноября 2021, 16:08 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ушла эпоха: звезды прощаются с легендарным Жванецким

комментарии

Ответить:

Гость890460
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Гость892641
Очень талантливое надгробие. Со философским смыслом, умом и тактом.
Не у всех присутствует ум и такт. И не каждый способен вкладывать философский смысл в сие шедевральное ваяние, тем более оценить его по достоинству. Простому человеку ближе и понятнее что- то классическое, без всяких "подводных камней" и "вензелей" скульптора.
Гость893990
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Не могу сказать, что плохо, но необычно. Никогда такого не видела. Надеюсь автор знал что делал,
Гость889055
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На мой взгляд очень оригинальное решение. Жванецкий не умер, он просто перешёл в другой мир.
Фима Шызондер
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Мы шо лицезгеем на памятнике бэз лица, таки жжоооооппппууу? Фамилия даговитого скульптога Соскиева говогит о многом.
Гость888428
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ага, а вам нужен <цензура>-а-а-атрет овальный под лаком,
или статУя в полнвй рост
прекрасный памятник
Гость892641
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Очень талантливое надгробие. Со философским смыслом, умом и тактом.
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