"Мистическое дело": Ширвиндт нашел странность в смерти Жванецкого

Худрук Театра сатиры с горьким юмором высказался о кончине своего друга Михала Жванецкого. Михаил Ширвиндт за последние годы потерял несколько товарищей.



86-летний актер до сих пор сохраняет острый ум и отлично помнит яркие события молодости. Недавний уход Михаила Жванецкого опечалил артиста.

"Мистическое дело с Жванецким... Нужно ж было помереть в карантин, так чтобы не лежать на сцене и не слышать плач". Ширвиндт отметил, что сатирик должен был стоять и слышать смех.

Таким образом актер намекнул на то, что никакого прощания с Михаилом Жванецким в театре не было. Проводы писателя в последний путь проходили в закрытом режиме, присутствовали только самые близкие друзья.

Сам Александр Ширвиндт уже не ходит на проводы коллег и друзей. По словам артиста, он охладел к кладбищам. Он с горьким юмором добавил, что копит силы для собственной панихиды.

Напомним, Михаил Жванецкий умер в Москве 6 ноября на 87-м году жизни. Незадолго до кончины писатель объявил о завершении карьеры, закрыл телепрограмму "Дежурный по стране" и собственное ИП.

В конце 2019 года писали, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020 года Жванецкий говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует.

