Затасканный Анджелиной Джоли по судам Брэд Питт начал бояться женщин

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад, но судятся до сих пор. Пара делит не только имущество, но и опеку над шестерыми детьми.
Основным камнем преткновения стало время на общение с детьми, хотя у поклонников сложилось впечатление, что "Мистер и миссис Смитт" таким образом просто развлекаются, встречаясь в судах.
Питт недоволен тем, сколько времени Джоли определила ему на встречи с наследниками. У нее такие же встречные претензии на требования бывшего мужа.
По словам друзей Брэда, актер больше не хочет влюбляться и завязал с личной жизнью. 57-летний Питт не видит больше смысла в свиданиях с представительницами противоположного пола. После всех перипетий Брэд Питт не хочет больше брать на себя груз ответственности. Сейчас актер все больше посвящает себя работе.
Впрочем, Анджелина Джоли тоже не спешит под венец. После развода она признавалась, что у нее стало слишком много требований к мужчинам, поэтому вряд ли кто-то сможет им соответствовать.
Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта после развода остались 17-летний сын Пакс, 16-летняя дочь Захара, 15-летняя Шайло и 13-летние близнецы и Нокс и Вивьен. Старшему сыну экс-супругов Мэддоксу сейчас 20 лет.
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