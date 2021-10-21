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Шоу-бизнес
"Постоянно страдает и мучается": почему дочь Джоли передумала быть мальчиком

"Постоянно страдает и мучается": почему дочь Джоли передумала быть мальчиком

Несколько лет назад общественность наблюдала за тем, как меняется внешность дочки Анджелины Джоли. Психолог Милена Рижская объяснила, почему Шайло больше не одевается как мальчик.
прочитано 731 раз

Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло с самого детства ощущала себя мальчиком. Еще будучи ребенком она одевалась в мужскую одежду и просила называть ее мужским именем. Позже она коротко подстриглась и, по слухам, планировала сделать операцию по смене пола.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

На днях в США прошла премьера нового фильма с участием актрисы. На ковровую дорожку она пришла вместе со всеми детьми. Публика была шокирована внешним видом Шайло. В качестве наряда она выбрала красивое бежевое платье. Многие решили, что наследница артистов больше не хочет выглядеть как мальчик.

"Говорить о гендерной идентичности Шайло пока рано. То, что она появилась в женской одежде говорит о том, что Шайло, до сих пор, находится в поиске гендерной идентичности", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Милена Рижская.

Психолог также объяснила причину такой смены гендерной самоидентификации. Все, конечно, идет из детства. Окружение ребенка сильно влияет на все сферы его жизни.

"Помимо врожденных биологических факторов, на ребенка влияют ролевые модели поведения мужчин и женщин в его окружении. Бывает, что в семье роль женщины кажется ребенку непривлекательной. Например, мать, с точки зрения ребенка, постоянно страдает и мучается, а у папы, наоборот, все отлично, и жизнь у него легкая. У девочки возникает стойкое желание быть как папа, быть мальчиком. Возможно, это и происходило в семье Джоли–Питт, где тревожная Анджелина постоянно подозревала Питта в изменах и страдала от этого", – объяснил эксперт.

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Шайло Джоли-Питт. Фото: www.instagram.com /shiloh_joliepitt_
Автор: 21 октября 2021, 12:23 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Питт оказался на грани жизни и смерти из-за Джоли

комментарии

Ответить:

Гость882100
Пожаловаться Ответить
Бедная девочка. У неё ненормальная мать. Была мать нормальной, девочка жила бы спокойно. Это она навязывает ей эту идею. Хочет соответствовать модному течению. Девочка с шести лет могла думать о том , что ей надо быть мальчиком?? Нет, конечно,. Она навязывала ребёнку эту мысль. И сейчас не хочет помочь ей определиться и быть той, какой ее создала природа. Вот девочка и мечется, не находит себе места. А Бред Питт , порядочный человек, сбежал от этой неуравновешенной, но она не даёт ему спокойно жить до сих пор.
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