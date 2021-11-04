"Волшебно": Сбежавшую от мужа Королеву осчастливил резвый самец

Звезда эстрады Наташа Королева променяла Тарзана на очаровательного красавца.

Популярная брюнетка дышит полной грудью, несмотря на громкую измену своего мужа и подковерные интриги, которые плетут за ее спиной. Во время локдауна Наташа Королева решила отдохнуть в загородном клубе в Подмосковье. Звезда не упустила возможности развеяться с отличным напарником. Уже наскувшему за долгие годы брака Сергею Глушко Наташа Королева предпочла для прогулки милого питомца.

Местный пес по кличке Чедр с удовольствием составил компанию знаменитой даме. Резвый самец корги послушно позировал вместе с эстрадной дивой, когда на них навели объективы камер. Благодаря настрою мохнатого парнера, осенняя хандра не коснулась Наташи Королевой. Рядом с четвероногим другом она излучала счастье, довольно улыбаясь.

Снимком с красивым псом певица похвасталась в личном блоге "Инстаграм". А в разделе "Сторис" она показала небольшое видео с места съемок. Пользователи Сети похвалили певицу за привлекательный внешний вид и интересный контент. Наташа Королева произвела на фанатов положительное впечатление, как и ее забавный партнер.



"Наташенька красотка, а корги просто прелесть", "Волшебно", "А вы подходите друг другу", "Лучшая из лучших!", "Ух, Наташка хороша", — написал народ в комментариях.

Напомним, Наташа Королева поддержала праздник нечистой силы вместе с сыном. Артистка облачилась в бесовской наряд для фотосессии, а ее наследник превратился в урода.