"Рассекали со спины, ребра подпиливали": сжираемая раком Симонова рассказала о страхе смерти

Евгения Симонова впервые рассказала о раке легких. Слухи об этом страшном диагнозе поползли еще в прошлом году. Сначала звезда "Обыкновенного чуда" обходила новости стороной, но теперь решила расставить все точки над i.
66-летняя Евгения Симонова в беседе с Екатериной Гордеевой призналась, что рост новообразования у нее спровоцировала запущенная болезнь. Она не берегла себя и с пневмонией отыграла несколько спектаклей. Были перелеты, съемки. Все это Симонова переносила на ногах вместе с болезнью, принимая антибиотики и сбивая температуру. В итоге такие "геройства" привели к переходу заболевания в хроническую стадию.
Несколько лет вялотекущее воспаление превратилось в более серьезный недуг. Врачи нашли на снимке легких Симоновой странное затемнение. Медики стали наблюдать за опухолью.
"Потом после очередного воспаления легких вдруг она у меня раз — и выросла. Врачи сказали удалять", – рассказала Симонова.
В 2013 году Симонова летала в Германию на лечение. Там ей тоже назначили операцию. Посе этого в Москве ее "рассекали со спины, ребра подпиливали" и чего только не делали, чтобы вырезать рак. С тех пор прошло уже десять лет.
Актриса призналась, что не хочет умирать, но готова, "если надо". Она с юмором относится к этому. Она даже сделала вывод, что уже довольно много пожила – целых 66 лет.