"Знаю Павла с его 14 лет": Симонова рассказала о глубоких чувствах к молодому актеру

В 2020 году на экраны вышел сериал "Медиум" режиссера Елены Николаевой. 66-летняя актриса Евгения Симонова в ленте исполняла роль матери главного героя. Экранного сына звезды фильма "Обыкновенное чудо" играл Павел Трубинер.
В свежем интервью Симонова призналась, что много лет знакома с Трубинером. К 44-летнему коллеге по цеху она испытывает глубокие материнские чувства. Трубинер ей как сын.
Звезда "Обыкновенного чуда" отметила, что на ее глазах Павел из обаятельного и подающего надежды юноши вырос в красивого и смелого мужчину. "Знаю Павла с его 14 лет", – поделилась Симонова. Артист, как оказалось, учился вместе со старшей дочкой Евгении Павловны в колледже при ГИТИСе.
Напомним, у звезды фильмов "Обыкновенное чудо" и "Школьный вальс" Евгении Симоновой двое детей. В первом браке с коллегой по цеху Александром Кайдановским артистка родила дочь, Зою. Третьему мужу, режиссеру Андрею Эшпаю, знаменитость подарила наследницу Марию.
Кроме того, как выяснилось недавно, у Евгении Симоновой есть приемный ребенок. 30 лет назад актриса стала опекуном осиротевшей 13-летней Дарьи Коршаковой. Мать девочки, актриса театра Маяковского, умерла от тяжелой болезни в возрасте 42 лет. Бабушке и дедушке подростка не позволяли оформить опеку, поэтому Дарье грозил детский дом. "Тогда мы действительно решили, что я буду официальным опекуном. Но, конечно, ее забрали бабушка с дедушкой", – рассказывала Евгения Симонова в интервью.
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