Объявлено об исчезновении Александра Серова после перенесенного ковида

Недавно российский певец Александр Серов переболел коронавирусом. 67-летний артист был госпитализирован 9 октября. Целый месяц исполнитель хита "Ты меня любишь" не мог выбраться за пределы больничных стен.
У Серова было обширное поражение легких и положительный тест ПЦР. После интенсивного лечения артиста перевели из реанимации в обычную палату. Но выписывать медиум его не торопились. Накануне ноябрьских праздников Александр Серов все еще испытывал проблемы с передвижением.
Сейчас Александр Серов уже выписан. Однако он перестал по какой-то причине выкладывать свежие публикации в своем официальном аккаунте "Инстаграм". Судя по всему, певец все еще слаб. Артист словно исчез.
Ясновидящая Мирослава Коллавини, которая сделала анализ судьбы и жизни Александра Серова. По его словам, у артиста есть один порок, из-за которого его так и будут дальше преследовать неудачи.
По словам медиума, Серов когда-то провинился перед женщиной, а может даже обидел не одну. За это судьба якобы наказала его.
По ее словам, Александру Серову стоит покаяться перед женщинами, которых он обидел, или начать заниматься благотворительностью.