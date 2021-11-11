Состояние инфицированного Серова в больнице изменилось

Российский певец Александр Серов был госпитализирован

9 октября 67-летний Александр Серов заразился коронавирусом и экстренно попал в одну из московских клиник в тяжелом состоянии с обширным поражением легких, которое составило 85 процентов.

Целый месяц исполнитель хита "Ты меня любишь" находился под четким наблюдением врачей, а поклонники не переставая молились за его выздоровление. Несмотря на то, что ПЦР-тест Александра Серова уже неделю назад показывал отрицательный результат, его не выписывали, так как по возрасту он находится в группе риска.



Наконец пришли радостные новости. Концертный директор Александра Серова Александр Федорков рассказал, что состояние певца изменилось.

По его словам, артисту стало значительно лучше, и его скоро выпишут. Федорков дал навскидку примерно неделю. Сейчас певец чувствует себя хорошо. По словам концертного директора, он намерен долечиться до конца, поэтому не спешит.

"Почти все восстановилось, немножко остались всякие мелочи", – рассказал директор в разговоре с "Москвой 24".

Ранее "Дни.ру" сообщали, что во время больничного Александр Серов продолжал платить деньги участником своей творческой команды из собственного кармана.