Показавшая Табакова с маленькой дочерью Зудина всполошила россиян

Марина Зудина поделилась архивными фото в честь Дня Матери.

Артистка опубликовала в своем блоге снимок своего сына Павла Табакова с внучкой, а также Олега Табакова с детьми. Зудина сопроводила пост трогательной подписью о любви и материнстве. Она написала, что счастлива видеть, как относятся друг к другу ее близкие.

Поклонники восхитились трогательными фото и поздравили артистку с Днем Матери. "Марина, Вы большая умница! Продлили отца в детях, выполнив долг перед мирозданием (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие нежные фотографии", "С днем матери! Счастья вам и вашей замечательной семье",

"Светлая память любимому актеру и человеку Олегу Павловичу. А Павла я просто обожаю", "С Днем матери! И самое большое счастье, это когда у мамы появляется статус "бабушки"! Так ведь, Марина? И род, и жизнь все продолжается!", "Марина, у вас потрясающая семья! Всех благ Вам", – написали комментаторы.

Ранее Марина Зудина рассказала, каково ей было сниматься в сериале "Содержанки" вместе с сыном. Она боялась подвести Павла, не хотела испытывать при нем неловкость. В итоге сработались они отлично, проблем на съемках не возникло. Марина сравнила себя с героиней, назвав "потрепанной интеллигенткой".