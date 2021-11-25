Нанявшая охрану Зудина о решении уехать из Москвы в новому году

У вдовы Олега Табакова сейчас жаркая пора. Днем она была на сборе труппы Художественного театра, который проводил новый худрук Константин Хабенский. А уже вечером Марина Зудина блистала на 15-летии журнала Вадима Верника "ОК".

На торжественной церемонии у самых стен Кремля роскошная Марина Зудина появилось с 26-летним сыном-красавцем Павлом Табаковым и в сопровождении мощного, следовавшего по пятам, охранника. Времена сейчас неспокойные, такие меры безопасности даже на элитном светском мероприятии не будут излишними. Бодигард не только охранял тело хрупкой хозяйки, но услужливо держал ее дизайнерскую сумочку, когда журналисты просили Марину Вячеславовну о фотографии или интервью.

Рассказала, кстати, Зудина много интересного. Например, об идеях на новогодние праздники. "В связи с рабочими планами думаю уехать из Москвы, – рассказала актриса. – В столице, кажется, я вообще ни разу не встречала Новый год. Когда был жив Олег Павлович, мы ездили праздновать или на дачу к Антону (актер и ресторатор, сын Олега Табакова от первого брака – Прим. ред.) в Подмосковье, или в Вену, или еще куда-то, но только не в ресторан".

Вспомнила Зудина и о праздновании в детстве, "Мы часто уезжали к бабушке и там были застолья, правда, после них, ночами, не гуляли уже, а вот до – сколько угодно", – улыбается 56-летняя актриса.



А перед праздниками она несколько раз выйдет на сцене МХТ имени Чехова – Марина Зудина занята в нашумевших спектаклях Константина Богомолова "Идеальный муж" и "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025".