"Не пора ли бабку уже успокоить?": выставившую сосок и промежность Мадонну жестко приложили

В своем микроблоге в "ЖЖ" светская обозревательница отреагировала на пикантную фотосессию звезды. Лену Миро шокировало, что артистка без стеснения выставила напоказ голую грудь и промежность.
Блогер разместила у себя кадры Мадонны, при этом замазав интимные части тела. Она объяснила, что сделала это не из-за требований закона, а чтобы пользователей Сети не стошнило. Журналистка осудила попытку 63-летней певицы привлечь внимание голой "сиськой".
Лена Миро уверена, что исполнительница обработала снимки с помощью фоторедактора. Однако она не понимает: неужели кого-то "торкнет" от вида "бабы Луизы"?
Блогер привела слова певицы Мадонны о том, что за ней наблюдает ангел, который находится у нее над кроватью. Лена Миро с сарказмом отметила, что это, скорее всего, ангел смерти, который думает о том, "не пора ли бабку уже успокоить?".
Как писали "Дни.ру", многие подписчики Мадонны тоже были шокированы опубликованными ею фото. Они удивились, как звезда не боится блокировки у "Инстаграма" за такие кадры. Также фолловеры напомнили диве, сколько ей лет, и что в этом возрасте пора вести себя иначе.