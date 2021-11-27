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Шоу-бизнес
"Не пора ли бабку уже успокоить?": выставившую сосок и промежность Мадонну жестко приложили

"Не пора ли бабку уже успокоить?": выставившую сосок и промежность Мадонну жестко приложили

Скандальный блогер Лена Миро резко раскритиковала певицу Мадонну за непристойные снимки, которые дива опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
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В своем микроблоге в "ЖЖ" светская обозревательница отреагировала на пикантную фотосессию звезды. Лену Миро шокировало, что артистка без стеснения выставила напоказ голую грудь и промежность.

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Блогер разместила у себя кадры Мадонны, при этом замазав интимные части тела. Она объяснила, что сделала это не из-за требований закона, а чтобы пользователей Сети не стошнило. Журналистка осудила попытку 63-летней певицы привлечь внимание голой "сиськой".

Лена Миро уверена, что исполнительница обработала снимки с помощью фоторедактора. Однако она не понимает: неужели кого-то "торкнет" от вида "бабы Луизы"?

Блогер привела слова певицы Мадонны о том, что за ней наблюдает ангел, который находится у нее над кроватью. Лена Миро с сарказмом отметила, что это, скорее всего, ангел смерти, который думает о том, "не пора ли бабку уже успокоить?".

Как писали "Дни.ру", многие подписчики Мадонны тоже были шокированы опубликованными ею фото. Они удивились, как звезда не боится блокировки у "Инстаграма" за такие кадры. Также фолловеры напомнили диве, сколько ей лет, и что в этом возрасте пора вести себя иначе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2021, 08:46 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты

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