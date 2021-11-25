"Бабка из ума выжила": 63-летняя Мадонна выставила напоказ голую грудь

Певица Мадонна даже с годами не утратила ни капли смелости и сексуальности.

Накануне знаменитость вновь продемонстрировала поклонникам верность своему излюбленному образу роковой соблазнительницы. В своем инстаграм-аккаунте Мадонна разместила серию очень провокационных снимков – результат недавней фотосессии.

На свежих фото певица предстала лежащей в постели в очень откровенном белье, черных колготках в сетку и туфлях на высоких шпильках. Блондинка с самых разных сторон продемонстрировала свое тело, будто доказывая, что она все еще ничего. На одном из снимков грудь певицы словно случайно вывалилась из бюстгальтера, на другом женщина и вовсе появилась с обнаженным бюстом и кокетливо прикрыла сосок сердечком-смайликом.

Подписчики певицы были поражены ее дерзостью и даже удивились, как Мадонна не боится блокировки у "Инстаграма" за такие кадры. Кроме того, люди поспешили напомнить артистке, что ей уже 63 года, а в этом возрасте пора вести себя по-другому.

Возмущенные фолловеры написали:

"Бабка из ума выжила – соски свои выставлять на показ. Интересно, кому пытается доказать, что она еще ого-го на рынке невест" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Старая карга никак не угомониться", "Это дикий ужас просто!Пенсионерка слетела..", "Она бы постыдилась уже седина полезна, а она туда же".

Впрочем, некоторые фанаты пришли в восторг от фигуры пожилой певицы и даже похвалили ее за смелость.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Мадонна задрала платье в эфире шоу.