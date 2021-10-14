Красотка Мадонна уже не та: Клетки стволовые вкололи

За каждым шагом Мадонны уже давно следит весь мир. Диетолог Марина Макиша проанализировала внешность певицы.

Много лет назад Мадонна была настоящей красоткой, чьей внешностью восхищались миллионы людей по всему миру. Благодаря своему таланту красотка смогла добиться успеха в сфере музыки и стать одной из самых известных артисток мира.

В последние несколько лет в сети часто всплывают фотографии блондинки без макияжа и фильтров. Поклонники в шоке от того, как сильно меняется 63-летняя исполнительница. Многие замечают у нее морщины, прыщи и мешки под глазами. А недавняя фотография, на которой видно растолстевший живот, буквально всполошила общественность.

"Если бы она рассказала, как она систему питания новую использовала, можно было бы предположить. Я не думаю, что у нее проблемы с питанием. У Мадонны диетологи мирового уровня. Я не думаю, что плохо кормят и не следят за этим вопросом", – ответила Марина Макиша на вопрос корреспондента "Дни.ру" об образе жизни звезды.

Причиной могли стать хирургические вмешательства. Диетолог сомневается, что дело в отсутствии тренировок или правильного питания, потому что знаменитость всегда четко за этим следила.

"Скорее всего это последствия приема каких-то препаратов, косметологические процедуры или операции, может, клетки стволовые вкололи. За телом Мадонна следит, тренировки у нее регулярные были всю жизнь. Скорее всего ее ведет профессиональные диетолог", – подытожил врач.