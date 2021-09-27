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Шоу-бизнес
"Обняли с четырех сторон крепко": 59-летняя Андреева отдохнула с кавказцами

"Обняли с четырех сторон крепко": 59-летняя Андреева отдохнула с кавказцами

Екатерина Андреева давно не появлялась в эфире. Люди стали беспокоится. Оказалось – напрасно. Ведущая "Программы время" в это время просто отдыхала.
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Андреева любит и умеет отдыхать – то она в Черногории на заливе Бока-Котор, то в Швейцарии, то в Квазулу-Натале, что в Южной Африке. Поэтому для многих было неожиданным увидеть снимки любящей отдых за рубежом телеведущей с Северного Кавказа.

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Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

"На Кавказе все зашкаливает, – уверяет Екатерина. – Гостеприимство – экстра! Еда – мега! Природа – вау! Люди готовы помочь в любую минуту". Словом, ей тут очень понравилось, поэтому обещает вернуться снова.

Рассказала она на своей странице и про маршрут увлекательных путешествий: "Дагестан, Ингушетия, Чеченская республика". "Северная Осетия обняли с четырех сторон крепко и устроили праздник! И для создания настроения дали папаху, бурку, лепешку и захотелось приехать еще", – радуется Андреева. Отдых с кавказцами оказался наполненным радостью и впечатлениями.

Прима балерина Большого театра и Этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова, увидев ведущую Первого канала в бурке и папахе из овчины, не сдержала эмоций и назвала ее "Кавказской красавицей".

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Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 09:52 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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