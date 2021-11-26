"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина

Артисты считаются одной из самых гармоничных семейных пар отечественного шоу-бизнеса. Как правило, на снимках и видео в соцсетях они предстают вместе. На сей раз Наталья Сенчукова сделала исключение.
Звезда разместила в своем инстаграм-аккаунте ролик, на котором держит в руках снегиря. Супруга Виктора Рыбина попросила у подписчиков помощи в уходе за птицей. Наталья Сенчукова сообщила, что пернатый болен или ранен. Позже она опубликовала фото, на котором запечатлена одна.
Знаменитость поблагодарила фолловеров за отзывчивость, но отметила, что снегирь не выжил. Поклонники выразили сожаление по поводу столь печального исхода.
Напомним, кончина в свое время грозила и самим Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой. Несколько лет назад музыканты признались, что у них обнаружили онкологию. Исполнители заболели раком кожи. К счастью, звезды успешно пролечились, и теперь у них ремиссия.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что 22-летний сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой вынужден скрывать свое родство со звездными родителями. Молодой человек занимается карате, учится в Институте культуры на режиссера театральных представлений, выходит на сцену как ударник и бэк-вокалист.