Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Пятница
26 ноября
Лента новостей
16:55
"Врачи виноваты": Актриса Семина проговорилась о причине смерти Руслановой
16:52
Названа самая сексуальная россиянка 2021 года
16:49
В Подмосковье бывший уголовник в пьяном угаре изнасиловал экс-возлюбленную
16:43
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
16:21
"Это уже болезнь": Изуродованная пластикой Борисова взмолилась о поддержке
16:13
Алтайского депутата подозревают в растлении несовершеннолетней
16:10
Срочно: Градского госпитализировали с признаками инсульта
16:04
Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи
15:55
Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно
15:54
"Я очень по тебе скучаю": Аверин из "Склифосовского" в особый день сделал признание
15:32
Травма серьезная: врачи отказались от Бузовой после известий о возможных осложнениях
15:24
Раскрыто последнее желание Руслановой перед смертью
15:14
Зеленскому сообщили о готовящемся на Украине госперевороте
15:13
Появившаяся на публике Миддлтон произвела фурор: Показала подлинную страсть
15:02
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт “Майкл Джексон и Уитни Хьюстон шоу”
14:56
"Одновременно с 20-ю встречается": Новая любовница Тимати раскрыла правду
14:50
"Ты проститутка!": беременная жена Солнцева стала жертвой нападения
14:34
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
14:32
Помощник нелепо оправдался за бегство поджавшего хвост Моргенштерна
14:27
Опешивший Галкин заявил о запое Баскова: Оказался в чужой стране
14:24
Обтянутую 70-летнюю вдову Кобзона приняли за школьницу
14:17
Бросила кино и ударилась в религию: Иден из сериала "Санта-Барбара" празднует 60-летие
14:15
Женушка довела? Петросян сорвался во время концерта
14:11
В Москве освободившийся из тюрьмы извращенец напал на школьницу в лифте
14:07
Барановская ответила на вопрос об увольнении Гордона после скандала с женщиной в эфире
13:58
Опять? Собравшийся в шоу "Холостяк" Тимати разозлил людей
13:48
"Так можно ходить?": Оголившая роскошный бюст Водонаева произвела фурор
13:41
С кем Елизавета II чаще всего говорит по телефону
13:33
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
13:32
Вложится в нее и сделает суперзвездой: Кравец о богатом покровителе дочери покойной Началовой
13:31
"Будем делать все, как пожелаете": мигранты встретили Лукашенко на границе с Польшей аплодисментами
13:30
Бледанс откровенно о причинах развода: Убил няню своего сына!
13:16
"Другая семья": Экс-супруг выставил Дайнеко с маленькой дочкой
13:11
Как живет потерпевшая грандиозное фиаско звезда бразильского сериала "Во имя любви" Режина Дуарте
12:49
Почему дочь Началовой не пускают на сцену: Раскрыта тайна
12:47
Поступила в престижный ВУЗ и увидела маму после двух лет разлуки: как живет 23-летняя дочь Лолиты
12:46
Политолог Болкунец: Лукашенко пытается шантажировать Евросоюз
12:18
"Помолодел на 20 лет": Киркоров впервые рассекретил связь с Бузовой
12:15
Опозоренную Дакоту довели до депрессии: Что за проклятье?
12:11
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
12:08
"Урод и лжец": Бывший муж вмазал рыдающей Бородиной
11:58
Оставшаяся в одиночестве Бузова взвыла в больнице: Схожу с ума
11:58
Вырядившаяся жена Петросяна попала впросак
11:37
Показавший малыша Билан всполошил россиян: Раньше недолюбливал
11:17
Сыгравшая свадьбу с молодым итальянцем Азиза оказалась по уши в долгах
11:14
Любимый человек внезапно подставил Пугачеву: Использовал имя ради денег
11:12
Садальский обнародовал неожиданные данные о Кравченко из "Сватов": Очень запутанно
11:01
"Странное решение": изрисованная Долина с цепями оконфузилась
10:53
Пригожин о мафии в шоу-бизнесе, стрессах звезд и деньгах на телевидении
10:47
Угодившая в больницу Бузова рассказала о любимом мужчине
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочницу Шукшину жестко наказали за вранье: Нарушала нормы сообщества
Стало известно о закрытии МХАТа после скандала с Бузовой
Сияющая от счастья с новым избранником Долина сказала "Да!"
"Брошенная содержанка": отец Макеевой втоптал в грязь экс-жену строителя Малькова
Известный певец сделал заявление о разводе Галкина и Пугачевой
"Милая, светлая девочка": россияне пришли в восторг от вида разинувшей рот Цымбалюк-Романовской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина

"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина

Певица сообщила печальную новость поклонникам. Жена Виктора Рыбина рассказала о смерти.
прочитано 205 раз

Артисты считаются одной из самых гармоничных семейных пар отечественного шоу-бизнеса. Как правило, на снимках и видео в соцсетях они предстают вместе. На сей раз Наталья Сенчукова сделала исключение.

ПО ТЕМЕ

Рак вернулся? Внешний вид исхудавшего Рыбина ужаснул поклонников

Люди собирают деньги на спасение больных раком Рыбина и Сенчуковой

Онкобольной Рыбин сделал шокирующее признание

Звезда разместила в своем инстаграм-аккаунте ролик, на котором держит в руках снегиря. Супруга Виктора Рыбина попросила у подписчиков помощи в уходе за птицей. Наталья Сенчукова сообщила, что пернатый болен или ранен. Позже она опубликовала фото, на котором запечатлена одна.

Знаменитость поблагодарила фолловеров за отзывчивость, но отметила, что снегирь не выжил. Поклонники выразили сожаление по поводу столь печального исхода.

Напомним, кончина в свое время грозила и самим Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой. Несколько лет назад музыканты признались, что у них обнаружили онкологию. Исполнители заболели раком кожи. К счастью, звезды успешно пролечились, и теперь у них ремиссия.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что 22-летний сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой вынужден скрывать свое родство со звездными родителями. Молодой человек занимается карате, учится в Институте культуры на режиссера театральных представлений, выходит на сцену как ударник и бэк-вокалист.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 16:43 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Отсидел на убийство, упал с 12-метровой высоты и похудел на 20 кило: что стало с Полежайкиным из "Папиных дочек"

Как живет звезда известного сериала
Шоу-бизнес

Пригожин о мафии в шоу-бизнесе, стрессах звезд и деньгах на телевидении

Продюсер развенчал слухи
Шоу-бизнес

Известный певец разнес "голубков" Киркорова и Баскова в пух и прах: До нафталина противно

Певцов потребовали изгнать со сцены
Шоу-бизнес

Прильнувшую задом к деду мать Королевой огорчили плотские утехи

Мама Люда жжет

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

Страны ЕС откроют границы для вакцинированных препаратами из других государств
Обнаружен самый опасный штамм коронавируса
В России выявили 33 796 новых случаев ковида за сутки
Голикова: Россию ждет новый подъем заболеваемости COVID-19

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
На борту летевшего из Петербурга самолета родила пассажирка
В Ленобласти мужчина с ножом ограбил аптеку
Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+