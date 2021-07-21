Наследник вынужден скрывать родство с Рыбиным и Сенчуковой

Если верить всезнающей "Википедии", сын Рыбина и Сенчуковой занимается карате, учится во Институте культуры на режиссера театральных представлений, выходит на сцену как ударник и бэк-вокалист. Но не мешает ли ему при этом родство с известными артистами и их знаменитая фамилия?
"А сын не говорит, что он Вася Рыбин, – уверяет Виктор. – Просто делает свое дело, и все. Думаю, что дети сами пробьются, без нашей известности и протекции".
Заниматься творчеством наследника Рыбина и Сенчуковой решил сам, без давления. Правда, самостоятельно еще не зарабатывает. "Пока он студент и мы даем ему деньги, помогаем, поскольку он окончил институт и учится в магистратуре", – признался артист.
При этом работы у него самого сейчас не так много. "В конце июня и июля все концерты опять отменились, – вздыхает музыкант. – Поэтому зарабатываем деньги сетевым маркетингом (смеется)".
Рыбин и Сенчукова познакомились в 1990-м году, а в 1998-м поженились. Но неужели они не хотят отдохнуть друг от друга, живя и работая вместе столько лет?! "У нас паника, если мы не видим друг друга более чем 30 минут", – призналась счастливая от любви Наталья.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
Новая квартира!
Разлюбил
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Егор Крид ведет себя как баба