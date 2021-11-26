Потеряла мужа после аварии в Чернобыле, уехала из страны: как живет звезда фильма "В бой идут одни старики"

Актриса потеряла любимого супруга много лет назад, а сейчас воспитывает третьего Александра в своей жизни и продолжает заниматься карьерой

Ольга Матешко родилась в 1947 году и хотела стать актрисой с детства. Ради мечты будущая артистка старательно занималась в школе, часами пропадала в кружке художественной самодеятельности и заучивала стихотворения. Много времени Ольги отнимала забота о самом близком для нее человеке – младшем братике Толе. Несмотря на это, Матешко успешно поступила во ВГИК, который многое изменил в ее жизни.

Свою единственную любовь, Александра Итыгилова, актриса встретила в стенах родного ВУЗа. Несмотря на то, что Александр был старше Ольги и учился не на актера, а на кинооператора, между ними вспыхнула искра при первом же взгляде. Так, однажды встретившись в коридоре ВГИКа, пара не расставалась до тех пор, пока Итыгилова не отправили в Белоруссию после окончания обучения.

Возлюбленные встретились снова через пару лет, когда артистка получила диплом и уехала работать в Киев по распределению. Практически сразу к актрисе приехал и ее любимый. Вскоре Ольга и Александр поженились, позже на свет появился их наследник – мальчика назвали в честь отца. Несмотря на то, что встать на ноги молодой семье было непросто, оба супруга добились успеха и смогли построить крепкую семью.

Матешко стала звездой, когда на экраны вышел фильм "В бой идут одни старики", где актриса сыграла роль пилота Зои. Со временем ее муж тоже добился высот не только в качестве оператора, но и в режиссерской карьере. Супругам даже удалось поработать вместе над фильмом "Обвиняется свадьба", где Итыгилов снял свою любимую жену. Однако авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая в 1986 году, закончилась трагедией и для этой счастливой семьи.

Александр Атаевич, работавший над фильмом "Это мы, Господи" неподалеку от Чернобыля в то же время, решил поехать на место аварии и снять кадры трагедии. Получив дозу облучения, Итыгилов прожил еще четыре года и скончался от саркомы лёгких в возрасте 45 лет.

Ольга Николаевна, как и ее 16-летний сын Александр, тяжело переживали утрату. Наследник, решивший пойти по стопам покойного отца, поступил в Киевский университет театра, кино и телевидения. А Матешко, как и многие другие актеры в то время, начала страдать от проблем с работой. Решающей для жизни звезды стала командировочная поездка в США.

Страна и возможности, которые она давала, заставили артистку осесть вдали от родины. За границей Ольга Николаевна стала работать звукооператором и занялась преподаванием. После окончания обучения наследник звезды попробовал пожить в США вместе со знаменитой мамой, однако вскоре вернулся в Киев. Когда Александр начал делать успехи в режиссерской карьере и обзавелся семьей, в родной город вернулась и его прославленная родительница. Матешко очень хотелось быть ближе к внуку – третьему в ее жизни Саше.

В этом году актрисе исполнилось 74 года. Она продолжает появляться на экранах и перевоплощаться в новые роли. Однако главной в своей жизни по-прежнему считает летчицу Зою, благодаря которой ее знает большинство поклонников.