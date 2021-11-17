Роман с Золушкой, молодая жена и ребенок в 66 лет: как живет звезда сказки "Три орешка для Золушки" Павел Травничек

Актер по-прежнему активно занимается карьерой и успевает находить время для личной жизни

Сказка "Три орешка для Золушки" вышла на экраны в 1973 году. Фильм мгновенно полюбился телезрителям, а Павел Травничек, сыгравший роль Принца, стал объектом влюбленности многих девушек. Сейчас актеру 71 год, но он не перестает удивлять поклонников громкими событиями в своей личной жизни.

Родители Травничека были музыкантами – мальчика с ранних лет окружало творчество. После школы будущий актер поступил в Театральную академию, а жизнь планировал посвятить игре в театре. Павел и не предполагал, что судьба приведет его в кино. Роль Принца в сказке "Три орешка для Золушки" стала первой в его кинокарьере – именно благодаря ей его знает большинство поклонников.

Сначала режиссер фильма Вацлав Ворличек утвердил актрису на роль Золушки – ей стала Либуше Шафранкова. Дальше дело оставалось за малым – подобрать для сказки идеального Принца, который гармонично бы смотрелся в кадре вместе с Либуше. Однако, когда Ворличек уже было отчаялся найти подходящего кандидата, ему попалась дипломная работа 23-летнего Травничека. Так Павел сыграл Принца, сказка вышла на экраны, а весь Советский Союз гадал, был ли между исполнителями главных ролей роман.

Правда об отношениях Травничека и Шафранковой оставалась нераскрытой долгие годы. Либуше, которая и без того не любила рассказывать о своей жизни, никак не комментировала возможный роман с коллегой. Но однажды Павел рассказал поклонникам правду. По словам актера, на съемочной площадке между ним и Шафранковой действительно вспыхнули сильные чувства. Но головокружительный роман закончился вместе с последними отснятыми кадрами.

Счастье в личной жизни артист обрел не сразу. Прежде чем найти свою настоящую любовь, актер трижды вступал в брак – каждый закончился разводом. Четвертой женой звезды стала певица Моника Фиалкова, которая в два раза моложе него. А в 66 лет Травничек стал отцом в третий раз – в 2017 году у них с супругой родился первый общий наследник Максимилиан.

Несмотря на то, что в юности Павел считал кино чем-то несерьезным и не планировал сниматься в фильмах, он остается востребованным на родине актером. Сейчас звезда исполняет роли в сериалах, занимается озвучкой, пишет музыку и даже является режиссером-постановщиком нескольких музыкальных спектаклей.