"Моя слабость": Лолита не смогла устоять перед молодым жеребцом в красном латексе

Лолита показала фото с гламурной съемки.

Артистка приняла участие в креативной новогодней фотосессии, где позировала вместе с другими звездами отечественной эстрады. Лолита восхитилась неординарной задумке и поблагодарила своих коллег. "Вот это я понимаю, креатив. Перезнакомилась с очень популярной молодежью (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.

Лолита не смогла устоять перед юным артистом, облаченным в красный латекс. Поклонники отметили, что 58-летняя артистка отлично смотрится в компании молодого жеребца. "Лолита шикарна!", "Вау! Какая элегантность!", "Как интересно, креативно, живо, ярко, Лолиточка, это очень!", "Какая вы красивая, необычная", "Вы великолепны", "Я в восторге! Красный цвет ваше все", "С перчиком – огнище просто!", "Пацан на закусках. Вот это вечеринка", – написали комментаторы.

Ранее Лолита рассказала о том, как изменился процесс соития с возрастом. Артистка призналась, что в ее 58 лет ощущения стали "круче, чем в 40 и 35". Она поделилась секретом, что важно выбирать умного партнера, тогда успех в процессе обеспечен. Лолита не стесняется говорить о сексуальной жизни, недавно артистка рассказала о необычных местах, где ей приходилось заниматься сексом.