Лолита о тонкостях оргазма под старость лет: В мои 58 это круче

Экс-супруга Александра Цекало считается одной из самых сексуальных женщин на российской эстраде. Лолита Милявская соблазняет публику округлыми бедрами, пышным бюстом и безукоризненной уверенностью в себе.
Артистка не стесняется обсуждать половую жизнь со своими коллегами. В интервью блогеру Иде Галич знаменитость рассказала, как постельные дела изменились для нее с годами. Удивительно, но в предпенсионном возрасте Лолита Милявская стала получать больше кайфа от интимной близости.
Певица призналась, что ее оргазм всегда неподдельный. Раскрепощенная брюнетка набралась опыта, поэтому без труда достигает пика удовольствия в процессе совокупления. "В мои 58 это круче, чем в 40 и 35", — поделилась Лолита Милявская.
Знаменитость выдала деликатный секрет, который она использует себе во благо. Для сексуальной жизни, по ее словам, нужно выбирать умного партнера. Это помогает сделать половой акт "интересней и качественней", считает Лолита Милявская.
Напомним, звезда рассказала, в каких необычных местах ей довелось испытать плотские утехи. Среди них оказались плацкартный вагон, телефонная будка и даже салон самолета. Лолита Милявская объяснила, что в СССР найти помещение для секса многим было непросто.