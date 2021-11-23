17-летний сын Джоли впервые вышел на связь после таинственного исчезновения

17-летний Пакс Тьен, наконец, снова вернулся. Фанаты Анджелины Джоли были крайне обеспокоены ситуацией и били тревогу в Сети, так как мальчика никто не видел уже около года. Все последние премьеры знаменитость, как и всегда, посещала вместе с детьми, но лишь его не было рядом. Причину артистка до сих пор не обнародовала.
Известно, что в этом году звездный наследник завершил свое обучение в школе, но на выпускном вечере так и не появился. Этим летом папарацци слега успокоили встревоженных поклонников. Они опубликовали фото, сделанное во время поездки семьи во Францию. Там Пакс был вместе с Джоли.
Теперь молодой человек пришел вместе со звездой на премьеру фильма. Анджелина Джоли облачилась в темное платье и лодочки в цвет, мальчик же, видимо, решил не заморачиваться на тему костюма. Он вышел на дорожку в клетчатой серой рубашке, джинсах и кедах.
Вместе с мамой и братом пришла на мероприятие и Шайло. Однако на этот раз она не порадовала поклонников так, как недавно. Вместо роскошного платья и туфель, на ней снова была одежда в спортивном стиле: рваные джинсы, толстовка и кеды. Волосы дочки дивы были собраны в не совсем аккуратный пучок. Напомним, недавно она просто произвела фурор на дорожке.