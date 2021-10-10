63-летняя мадонна задрала платье в эфире шоу

Всемирно известная певица не перестает удивлять публику смелыми поступками.

Звезде поп-сцены уже за 60, а она продолжает давать фору молодым. Мадонна пришла на вечернее шоу Джимми Феллона. Артистка сразу пообещала, что вечер будет горячим. Практически с порога дива легла на стол ведущего. Ультракороткое платье сразу же продемонстрировало общественности все прелести Мадонны.

Джимми поспешил прикрыть женщину пиджаком, но певица дала понять, что так было задумано. Соскочив со стола, Мадонна задрала юбку, продемонстрировал зрителям свои ягодицы.

Поклонники отметили, что форма 63-летней звезды безусловна прекрасная, но не насколько, насколько она показывает это в "Инстаграме". Все-таки некоторые признаки возрастных изменений заметить удалось. Но это не мешает миллионам фанатов восхищаться артисткой.

Ранее Мадонна влезла в скандал Бритни Спирс с отцом. Коллеги по цеху активно поддерживали певицу в судебных разбирательствах с родителем-абьюзером. Мадонна не стала исключением. На своей странице она написала, что не бросит Бритни, а также попросила вернуть ей ее жизнь.

На ежегодном балу Met Gala дочь Мадонны произвела фурор. Ее увлечение бодипозитивом, розовое сари и вызывающее поведение повлекло за собой шквал обсуждений со стороны фанатов. Мать девушки уверена, что она имеет право самовывражаться так, как считает нужным.