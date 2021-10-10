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Шоу-бизнес
63-летняя мадонна задрала платье в эфире шоу

63-летняя мадонна задрала платье в эфире шоу

Всемирно известная певица не перестает удивлять публику смелыми поступками.
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Звезде поп-сцены уже за 60, а она продолжает давать фору молодым. Мадонна пришла на вечернее шоу Джимми Феллона. Артистка сразу пообещала, что вечер будет горячим. Практически с порога дива легла на стол ведущего. Ультракороткое платье сразу же продемонстрировало общественности все прелести Мадонны.

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Джимми поспешил прикрыть женщину пиджаком, но певица дала понять, что так было задумано. Соскочив со стола, Мадонна задрала юбку, продемонстрировал зрителям свои ягодицы.

Поклонники отметили, что форма 63-летней звезды безусловна прекрасная, но не насколько, насколько она показывает это в "Инстаграме". Все-таки некоторые признаки возрастных изменений заметить удалось. Но это не мешает миллионам фанатов восхищаться артисткой.

Ранее Мадонна влезла в скандал Бритни Спирс с отцом. Коллеги по цеху активно поддерживали певицу в судебных разбирательствах с родителем-абьюзером. Мадонна не стала исключением. На своей странице она написала, что не бросит Бритни, а также попросила вернуть ей ее жизнь.

На ежегодном балу Met Gala дочь Мадонны произвела фурор. Ее увлечение бодипозитивом, розовое сари и вызывающее поведение повлекло за собой шквал обсуждений со стороны фанатов. Мать девушки уверена, что она имеет право самовывражаться так, как считает нужным.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
10 октября 2021, 06:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты

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