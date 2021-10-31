"Тошнит": тело 63-летней Мадонны в одних колготках вызвало оторопь

Мадонна снялась для журнала V Magazine в образе покойной Мэрилин Монро.

На кадрах, которые опубликовали на сайте издания и в социальных сетях, певица предстала с пышной прической в стиле 50-х. На снимках повторяются некоторые образы легендарной Мэрилин Монро.

Также на нескольких кадрах Мадонна изображает артистку в день ее смерти. Звезда лежит без одежды на кровати, тело повернуто спиной к камере, а поза напоминает ту, в которой нашли голливудскую актрису 5 августа 1962 года. Из одежды на певице – только колготки в сетку и перчатки.

Мнения по поводу новой фотосессии Мадонны разделились. В комментариях некоторые пользователи Сети взывают к разуму 63-летней звезды. "Бабуля совсем уже", "Тошнит от такого. Дурной тон", "Господи, зачем", "Глупо и неуместно", – пишет народ.

Однако многим столь откровенные снимки с певицей очень даже понравились. Поклонники оставили массу комплиментов, отметив, что Мадонна – великая женщина своего времени. "Невероятная", "Удивительная и потрясающая", "Боже, как же красиво", "Великая женщина современности", – написали фанаты звезды.

Стоит отметить, что Мадонна старается не обращать внимания на негатив со стороны. По ее словам, быть женщиной за 50 и жить так, как нравится, – большой труд в современном мире. В одном из интервью артистка подчеркнула, что общество спокойно относится к мужчинам, которые на старости лет заводят романы с молоденькими девочками. Она же за такое получает волну слатшейминга.