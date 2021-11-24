Народ рыдает у тела сгоревшей от ковида Руслановой

Сегодня любимицу публики провожают в последний путь. В настоящий момент в московском Доме кино собрались родные, друзья и коллеги покойной. Многие люди не могут сдержать слез и просто рыдают: уход Нины Руслановой стал настоящим ударом для ее поклонников.
С первых минут траурной церемонии у гроба с телом Нины Ивановны стоит ее безутешная дочь – Олеся Рудакова. Коллеги покойной актрисы произносят прощальные речи. Все вспоминают Нину Русланову только добрым словом.
Свои чувства к Руслановой уже высказали такие артисты, как Александр Пашутин, Карина Мишулина и другие. Все коллеги отметили великий талант Нины Ивановны, талант не только актерский, но и человеческий.
"Мне – молодой девочке безмерно посчастливилось стоять на одной сцене с такой великой актрисой," – заявила Мишулина.
Память об этой великой актрисе, жизнь которой так неожиданно унес коварный ковид, на долгие годы останется в сердцах знакомых с ней людей. А благодаря талантливым актерским работам Руслановой, о ней будет знать и помнить еще не одно поколение.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что умершую от ковида Нину Русланову похоронят рядом с убитой сепсисом Юлией Началовой. Погребение произойдет сегодня на Троекуровском кладбище.