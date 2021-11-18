"Смерть отношений": Газманов шокировал признанием в измене

Родион Газманов поделился откровением со своими поклонниками.

Артист последнее время довольно откровенно общается со своими поклонниками. После интервью об уходе отца из семьи он стал более открыто говорить о своей жизни в социальных сетях. Родион выложил пост, в котором решил поднять сложную тему – измены.

Газманов откровенно признался, что был "по обе стороны", то есть он изменял и изменяли ему. Певец уверен, что страдают всегда обе стороны. "Потому что измена – это смерть отношений", – написал Родион. По мнению артиста, после измены отношения могу сохраниться еще год, если никто не узнал о предательстве. Он также уверен, что мужчины не могут и не должны оправдывать измены природой.

Подписчики очень поддержали Газманова и восхитились зрелости его рассуждений. "Шикарные слова , осознанные слова зрелого мужчины", "Вам бы книжки писать, вы очень убедительны, когда пишите", "Соглашаюсь со всем сказанным", "Лучше быть одной, чем рядом с такими людьми", "Очень жизненно! Беречь надо свою любовь", "Хорошо, что сделаны правильные выводы", – написали комментаторы.

Ранее Родион Газманов высказался о своих отношениях с Лизой Арзамасовой. Артистам нередко приписывали роман, однако после замужества Лизы слухи не прекратились. Родион отреагировал на пересуды, сказав, что это лишь домыслы прессы, а они только друзья и всегда ими были.