Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Четверг
18 ноября
Лента новостей
13:26
"Какой смысл?": Шепелев раскрыл решение с возлюбленной
13:25
Так и льнет: Замужнюю Пугачеву в короткой юбке засняли с Буйновым
13:23
Под Липецком мужчина зарубил раненого друга топором и спрятал труп во дворе
13:04
"Жестокая трагедия": На застрелившего женщину Алека Болдуина подали в суд
13:01
Рыдающую Королеву засняли рядом с Николаевым: Вернулась к бывшему?
12:44
Жители Тюменской области записали видео для Путина с просьбой отменить QR-коды
12:30
"Смерть отношений": Газманов шокировал признанием в измене
12:20
В Госдуме призвали выделить деньги на отмену пенсионной реформы
12:16
"Ненавидит всех": оскандалившийся Руссо врезал Пригожину после тяжких обвинений
12:13
14 лет спустя: что стало с дочкой актёра Дедюшко, который погиб в аварии вместе с семьей
12:13
"Работает целая команда": дочь Заворотнюк пытается помочь маме
12:08
За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом
12:08
Эндокринолог рассказала о последствиях полного отказа от сахара
12:00
Названы самые высокооплачиваемые в России вакансии для соискателей с небольшим опытом
11:56
"Забитой" Савичевой внезапно дали под дых: Теряется на фоне других
11:46
Война за миллионы: Вышвырнутый за борт Жигунов подал в суд на детище богача
11:46
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
11:30
"Моя ж": пышка из "Дома-2" показала голый зад
11:26
Ограничение свободы: Кабаеву спустили с небес на землю
11:25
Впервые за 13 лет: москвичам пообещали рекордно низкое атмосферное давление
10:53
"Меня рядом с ней не оказалось": известная телеведущая рассказала о страшной беде Даны Борисовой
10:48
Рязанова заявила о близких отношениях с Меньшовым: Вот чулки снимаю, вот трусы
10:47
Живет под охраной, играет в покер и собирается в Россию: как сейчас живет София Ротару
10:46
Дочерей Табакова, Газманова и Турецкого разнесли в пух и прах
10:46
"В удовольствие": Отвергнутая Орлова заинтриговала народ
09:58
"Прямо сейчас его готовим": Даню Милохина отправляют в армию
09:55
"Изыди, сатана": попы изгоняют бесов из "оскверненного" Бузовой МХАТа перед возвращением Дорониной
09:51
Изгнанную Бузову призвали заплатить за выход на сцену: Есть соответствующие бумаги
09:20
"Могу себе это позволить": оплеванная Волочкова оправдалась за роскошную жизнь
09:02
Американский политолог Ливен назвал единственный для Украины способ вернуть Крым
08:59
Раскрыта тайна округлившейся молодой жены Петросяна: Скоро второй!
08:37
Развод? Богомолов появился на публике без обручального кольца
06:52
Рыба в фольге от Леры Кудрявцевой: пошаговый рецепт
04:37
"Стыдно": Сбросившая оковы Спирс рассказала о жизни на свободе
02:45
Маникюр и характер: что может сказать о женщине цвет ее ногтей
00:16
Ионов день: традиции и приметы 18 ноября
22:01
Пышногрудая Бледанс взбудоражила народ видом в купальнике: Как горячо
21:26
Повеселившегося на гей-свадьбе Киркорова отмазали от наказания
21:15
В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
20:56
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
20:30
На севере Москвы произошла авария с участием маршрутки
19:53
Украина решила обменять беженцев в польской границы на членство в ЕС
19:21
Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Киркоровым: Никакой свободы слова!
19:07
91-летний холостяк Краско решился на важный шаг
18:51
Страдающая от последствий тяжелой болезни Заворотнюк собралась на странную вечеринку
18:46
Ненавижу предательство: Изгнанная Волочкова скрючилась после суда
18:44
"Родила двоих": Аверин сделал неожиданное признание после слухов о романе с Якуниной
18:07
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
17:43
"Вернулась": Акиньшина рассекретила информацию о своем месте жительства
17:30
Генпрокурор Украины пригрозил Януковичу пожизненным сроком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всплыли ужасающие данные о тяжелом недуге Бузовой: Вылечить уже невозможно
20-летняя дочь выглядит хуже 53-летней Стриженовой: Обтянутый живот и сплющенная грудь
Счета оказались пусты: пасынок не обнаружил ни копейки от наследства Джигарханяна
Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко
"Раскричались, как Петросян": вдова взорвалась после слухов о мучениях умирающего Джигарханяна
Возмущенный Дибров разнес легендарного Бодрова: Дерьмо, а не герой времени!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Смерть отношений": Газманов шокировал признанием в измене

"Смерть отношений": Газманов шокировал признанием в измене

Родион Газманов поделился откровением со своими поклонниками.
прочитано 307 раз

Артист последнее время довольно откровенно общается со своими поклонниками. После интервью об уходе отца из семьи он стал более открыто говорить о своей жизни в социальных сетях. Родион выложил пост, в котором решил поднять сложную тему – измены.

ПО ТЕМЕ

"Почему я не женился на Лизе": Газманов о реакции Авербуха на его связь с Арзамасовой

"Аборт делать поздно": Настрадавшийся из-за рака Газманов пустился в откровения

Газманов откровенно признался, что был "по обе стороны", то есть он изменял и изменяли ему. Певец уверен, что страдают всегда обе стороны. "Потому что измена – это смерть отношений", – написал Родион. По мнению артиста, после измены отношения могу сохраниться еще год, если никто не узнал о предательстве. Он также уверен, что мужчины не могут и не должны оправдывать измены природой.

Подписчики очень поддержали Газманова и восхитились зрелости его рассуждений. "Шикарные слова , осознанные слова зрелого мужчины", "Вам бы книжки писать, вы очень убедительны, когда пишите", "Соглашаюсь со всем сказанным", "Лучше быть одной, чем рядом с такими людьми", "Очень жизненно! Беречь надо свою любовь", "Хорошо, что сделаны правильные выводы", – написали комментаторы.

Ранее Родион Газманов высказался о своих отношениях с Лизой Арзамасовой. Артистам нередко приписывали роман, однако после замужества Лизы слухи не прекратились. Родион отреагировал на пересуды, сказав, что это лишь домыслы прессы, а они только друзья и всегда ими были.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Tommy Seiter / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
18 ноября 2021, 12:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Работает целая команда": дочь Заворотнюк пытается помочь маме

Девушка активно ведет блог
Шоу-бизнес

Рыдающую Королеву засняли рядом с Николаевым: Вернулась к бывшему?

Певица не могла оторвать глаз
Шоу-бизнес

"Забитой" Савичевой внезапно дали под дых: Теряется на фоне других

Таланта исполнительницы недостаточно
Шоу-бизнес

Война за миллионы: Вышвырнутый за борт Жигунов подал в суд на детище богача

Конфликт достиг апогея

Гороскоп

Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей

Здоровье

За сутки в России выявили 37 374 новых пациентов с ковидом
Новый максимум смертей от ковида: в России зарегистрировано 36 626 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор продлил коронавирусные ограничения в России на три года
Почему люди без масок не заражаются COVID-19 – объяснил врач Фадеев

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

В Красноярске на складе магазина на рабочего рухнули стеллажи с алкоголем
Пьяный посетитель курганской сауны угрожал ножом фельдшеру скорой помощи
Житель Кузбасса выстрелил в пенсионерку при попытке ограбления
В Серпухове воры стащили оградки с местного кладбища
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+