"Во мне кричали эмоции": Скандальная звезда "Дома-2" едва не бросила детей

Экс-участница шоу "Дом-2" Александра Гозиас подвергалась давлению чувств.

Счастливая мать Александра Гозиас в прошлом году родила второго ребенка. В ходе беременности знаменитость заразилась коронавирусом, но сумела вылечиться и произвести на свет здорового сына. После этого о звезде шоу "Дом-2" поползли слухи, будто муж ее оставил. Все это оказалось лишь сплетнями, но осадок от скандала все же остался.

Недавно Александра Гозиас вместе с супругом и детьми отдыхала в Объединенных Арабских Эмиратах. Многие фанаты могли только позавидовать женщине, но не тут-то было. Теледива призналась, что страстно желала вернуться домой. Она была настолько не в своей тарелке, что едва не бросила мужа с детьми за рубежом, умчавшись назад в Россию.

"Сложно, скучно, хочу домой... кричали во мне эмоции. Я хотела уехать скорее", — написала Александра Гозиас в личном блоге. Оказалось, что в богатой колоритной стране женщину не устроила энергетика. Экс-участница шоу "Дом-2" не почувствовала в Дубае духовности.



Близкие люди смогли благоприятно повлиять на настрой теледивы и помогли ей стравиться с дискомфортом. "Все смягчалось радостными улыбками детей, мужа", — поведала Александра Гозиас. Для бывшей героини шоу "Дом-2" это было первое семейное путешествие вдали от дома. В следующий раз она собирается провести отпуск в другом направлении.