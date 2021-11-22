Первая жена-миллионерша и 23-летний сын: как живет бывшая семья Влада Сташевского

Сташевский встретился со своим старшим сыном только спустя долгие годы, а его бывшая супруга быстро нашла новую любовь после развода

В 90-е года Влад Сташевский не только покорил сердца огромного количества девушек, но и имел репутацию самого настоящего бабника. Поэтому общественность очень удивилась, когда исполнитель решил связать жизнь с одной девушкой.

Осенью 1997 году Владислав женился на Ольге – наследнице миллионера и генерального директора "Лужников" Владимира Алешина. Пара познакомилась на теплоходе, где Ставшевский выступал для гостей вечеринки, организованной Алешиным. Как утверждал певец, на момент знакомства он даже и не подозревал, что имеет дело с дочерью такого состоятельного человека. Уже через несколько месяцев после первой встречи возлюбленные сыграли свадьбу на широкую ногу. К тому же, завидная невеста уже носила под сердцем ребенка от жениха.

Сын супругов Даниил появился на свет в апреле 1998 года. Через три года после рождения наследника общественность заговорила о разладе в семье Сташевского и Алешиной. Несмотря на то, что Владислав ушел еще в 2001 году, о расставании пары стало известно только через год.

Артист признавался, что так и не стал для Ольги хорошим мужем: мог по несколько дней не возвращаться домой даже после приезда из гастролей, и вел себя глупо. Несмотря на то, что исполнитель смог красиво покинуть влиятельную семью после развода, он лишился общения с наследником.

Сташевский не видел своего Даниила около 10 лет. Как рассказывал Владислав, экс-супруга не запрещала ему видеться с сыном, но на каждую встречу с родителем отправляла мальчика только в сопровождении охраны. В какой-то момент артист перестал поддерживать связь с наследником. Родственники встретились только в 2020 году, когда Даниилу было 22 году.

Молодой человек пошел на контакт с отцом и даже познакомился с его новой женой и единокровным братом Тимофеем, который младше его на 10 лет. Кроме того, наследник Сташевского, как и отец, выбрал творческую профессию – в этом году он окончил продюсерский факультет ВГИКа.

Ольга снова вышла замуж уже через год после расставания с артистом. Избранником экс-супруги Сташевского стал бизнесмен Яков Панченко, с которым она вместе до сих пор. Пара воспитывает двух общих наследников: сына Кирилла и дочку Елизавету, которая родилась пару лет назад благодаря суррогатному материнству. Сейчас Ольге 46 лет – она активно занимается собственным бизнесом в разных направлениях и часто делится с подписчиками кадрами из дорогих путешествий и светских тусовок.