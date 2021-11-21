"Он меня запугивал": Успенская рассказала о зверствах мужа

В браке певица родила дочь Татьяну. Артистка призналась, что, когда наследнице было четыре года, супруг ее запугивал. Любовь Успенская отметила, что всю жизнь была в зависимости от мужа и не выносила сор из избы.
Знаменитость не хотела, чтобы кто-то знал, насколько плохо с ней обращается предприниматель. Оказывается, мужчина избивал Любовь Успенскую. В ютуб-шоу "Звезда в ответе" она поведала, что как-то раз он наделал ей синяков, и ей пришлось отменить беседу с журналистами. По словам исполнительницы, однажды предприниматель хотел выкинуть ее из окна.
Звезда сбежала от супруга-тирана, но еще не развелась. Она рассказала, что боится мести мужа. Кроме того, у нее нет свободного времени на суды и дележ имущества. Не хватает его и на личную жизнь.
Любовь Успенская вспомнила слова своей ныне покойной коллеги Жанны Фриске. Много лет назад она сказала, что весь день пропадает на работе, а дома лишь ночует. Так живет и королева российского шансона.
Отметим, что знаменитость часто решает проблемы своей дочерью Татьяной. Их отношения некоторое время назад были очень плохими, но, к счастью, они помирились.