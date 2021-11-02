Звезда "Дома-2" вышла из себя после слухов о разладе с мужем: Ходят где попало!

Несколько лет назад дива развелась со своим первым супругом и отцом ее старшей дочери. Около года назад она снова вышла замуж, а недавно стало известно о рождении второго малыша. Супруг знаменитости не ведет публичную жизнь, а потоиу опровергать всю информацию о нем приходится ей самой.
Александра Гозиас накануне предложила подписчикам обсудить все насущные темы в "историях" личного блога. Многие вопросы оказались посвящены именно теме ее отношений с возлюбленным. Подписчица поинтересовалась, должен ли муж быть на первом месте, чтобы отношения стали гармоничными. Знаменитость заявила, что для здоровых отношениях партнер якобы должен стоять во главе угла.
Позднее злые языки все-таки проявились в профиле звезды "Дома-2". Кто-то из подписчиков указал, что в ее личном блоге якобы почти нет намека на присутствие мужчины. Все дело в том, что они не увидели в квартире Александры фотографий и одежды избранника. Гозиас жестко отреагировала на ситуацию и указала, что каждый должен следить за своим партнером. "Теряешь бдительность, ходят где попало", – написала она.
Одна из поклонниц ответила Александре Гозиас, что, несмотря на пять лет брака, в ее квартире намеков на мужчину тоже нет. Знаменитость ответила, что не понимает, о каких намеках идет речь. "Носки? Трусы?" – посмеялась Александра.
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